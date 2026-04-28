David Jiménez Torres, sobre la decisión de que Leonor estudie en la Carlos III: "No tendrá el derecho al anonimato"

La Casa Real ha anunciado en un comunicado la decisión de la princesa Leonor de estudiar Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid, concretamente en el campus de Getafe. El programa académico que seguirá tendrá una duración de cuatro años y lo iniciará en septiembre de 2026. Esta noticia ha abierto un debate sobre la normalidad en la vida universitaria de la futura reina y los límites que habrá en su vida privada.

Durante la tertulia del programa de Más de Uno en Onda Cero, el periodista David Jiménez ha defendido la elección de la princesa, ya que puede ampliar su perspectiva más que impartiendo la carrera de, por ejemplo, Derecho. No obstante, el periodista advirtió la dificultad o, en parte, imposibilidad que atravesará la princesa a la hora de querer vivir esta etapa dentro del anonimato.

Como han comentado en la tertulia, cada gesto, cada comentario o incluso cualquier escena cotidiana en el campus podrá convertirse en objeto de análisis. Los tertulianos han comparado la situación de Leonor con la de su padre, el rey Felipe VI, ya que, en su caso, también acudió a una universidad pública, concretamente a la Autónoma de Madrid, donde se licenció en Derecho. Sin embargo, estas situaciones son distintas, ya que cuando el Rey acudió a la universidad, no existían las tecnologías que puede haber ahora.

Leonor en la Carlos III: el debate sobre la normalidad universitaria

Los colaboradores de Más de Uno coincidieron en el hecho de que la heredera estudie en una universidad pública es una "decisión acertada" desde el punto de vista institucional. Sobre todo por el simbolismo de acercar a la heredera a la experiencia común y a la realidad social.

No obstante, también se trajo a colación que la normalidad en la Carlos III de la futura reina será limitada. Todo ello por la constante vigilancia, atención mediática y la presión pública en su paso por la universidad. Además de que la primogénita de los reyes compatibilizará estos estudios con sus compromisos institucionales. Básicamente, una clara pérdida del derecho al anonimato.