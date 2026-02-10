David Jiménez Torres: "Por cada persona a la que le cae bien Rufián, hay cuatro que les cae muy mal"

Los partidos situados a la izquierda del PSOE atraviesan un periodo de intenso debate interno después de que Gabriel Rufián haya hecho pública su intención de impulsar una candidatura unitaria que agrupe a formaciones de izquierda de todo el Estado, incluyendo a partidos nacionalistas como Esquerra Republicana, Bildu y el BNG, con él como cabeza visible del proyecto.

La propuesta del diputado catalán, sin embargo, se ha encontrado con el rechazo de la mayoría de estas formaciones. Como respuesta, Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Más Madrid y los comunes han anunciado la presentación de una lista conjunta el próximo 21 de febrero.

Este escenario ha centrado el inicio de la tertulia de Más de uno, donde David Jiménez Torres ha respondido a una afirmación de Marta García Aller, quien sostenía que Gabriel Rufián goza de simpatía, especialmente entre el electorado más joven. Frente a esta idea, Jiménez Torres ha asegurado que, "por cada persona a la que le cae bien Rufián, hay cuatro que les cae muy mal". En este contexto, ha recurrido a la conocida expresión de que la historia se repite dos veces, primero como tragedia y después como farsa, insinuando que esta última podría estar representada por la iniciativa política del dirigente de Esquerra.

Por su parte, Marta García Aller ha apuntado que parte de los jóvenes que valoran positivamente a Rufián —incluso algunos votantes de la ultraderecha— no vivieron de forma consciente el Procés y, por tanto, no recuerdan episodios como el de las conocidas "155 monedas".

Por otra parte, Jiménez Torres ha destacado lo que considera una contradicción en la política española, al señalar que se ha normalizado la convivencia entre postulados de izquierdas y planteamientos nacionalistas, y ha planteado la necesidad de que Esquerra explique por qué, a su juicio, ambas posiciones no resultan incompatibles.

Hemos asumido que izquierda y nacionalismo no son incompatibles

Durante el debate también se ha planteado la posibilidad de que la continuidad de Pedro Sánchez en el Gobierno dependa, en parte, del éxito de una operación política de este tipo. En este sentido, Jiménez Torres ha ironizado sobre la estrategia de Moncloa, sugiriendo que podría basarse en escenarios políticos poco realistas, como la construcción de una alianza liderada por Rufián que sirva para contrarrestar el avance de la derecha.

Además, ha señalado que la mayoría de encuestas reflejan un crecimiento electoral de Vox superior al de cualquiera de las formaciones situadas en la extrema izquierda,Todo ello pese a que Gabriel Rufián sea capaz de desarticular en el plano discursivo a Vox, como ha señalado Pilar Velasco.