El CSIF denuncia el caos de los tres primeros días de regularización masiva de inmigrantes: "Están echando horas y saliendo por la noche"

El sindicato de funcionarios CSIF ha denunciado este miércoles que los tres primeros días del proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes están protagonizados por los problemas informáticos, los escasos medios materiales y personal insuficiente.

Insisten en que los efectivos encargados de la tramitación del proceso de regularización, además de ser insuficientes, son formados "in situ", teniendo que consultar "a última hora dudas sobre documentación y trámites, porque las instrucciones recibidas son confusas".

Aseguran, además, que esta situación es debida a una pésima planificación del proceso puesto en marcha por parte del Gobierno. Entre los diversos problemas que están experimentando, destacan la falta de previsión, las situaciones de colapso y las largas colas. En ocasiones, hay familias enteras que acuden en una misma cita, lo que retrasa este trámite y obliga a algunas oficinas de la Seguridad Social a cerrar dos horas después de la prevista.

Respecto a los problemas informáticos, denuncian la capacidad de la plataforma Mercurio, la cual consideran que es insuficiente para subir la documentación requerida a los inmigrantes. Se trata de un programa informático de 2022 que "únicamente deja adjuntar 15 Mb de documentos".

Javier Cruz, portavoz del CSIF en la Administración del Estado, resalta la importancia del funcionariado público, ya que "si el proceso sale adelante será gracias a los empleados que están echando horas y saliendo por la noche". Además, solicita que "hay que reforzar la plantilla", por lo que exigen al gobierno "una oferta de empleo pública

Unos 500 interinos se incorporarán a finales del mes de mayo

Ante esta situación, Interior ha solicitado un refuerzo de medio millar de interinos, que se incorporarán a finales de mayo o principios de junio para la pasar a formar parte de la parte final del proceso. El sindicado advierte que habrá que formarles, ya que este personal carece de experiencia y no cuenta con los permisos informáticos necesarios, por lo que esta medida también provocará retrasos.