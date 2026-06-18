El Congreso aprueba una moción del PP sobre la debilidad del Gobierno con el apoyo de Junts

El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves la moción presentada por el Partido Popular sobre la situación de debilidad del Gobierno de Pedro Sánchez. La iniciativa ha salido adelante con los votos favorables del PP, Vox y Junts.

La votación se ha producido después de la polémica generada por dos enmiendas registradas por Junts que instaban al presidente del Gobierno a convocar elecciones generales. La Mesa del Congreso no admitió a trámite esas modificaciones, por lo que finalmente la moción fue debatida y votada sin incluir esa petición expresa de adelanto electoral.

Pese a la exclusión de las enmiendas, Junts ha decidido respaldar el texto impulsado por los populares. La iniciativa cuestiona la actual situación política del país y la capacidad del Ejecutivo para mantener la estabilidad parlamentaria.

El resultado de la votación ha sido de 177 votos a favor, 164 en contra y seis abstenciones.

Tras la aprobación de la moción, el Partido Popular ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Constitucional la decisión de la Mesa del Congreso de impedir la tramitación de las enmiendas presentadas por Junts que reclamaban la convocatoria de elecciones.

Responsabilidad por los casos de corrupción

El texto aprobado por la Cámara sostiene que el Gobierno y su presidente deben asumir "la responsabilidad política necesaria" por los distintos casos de presunta corrupción que afectan al PSOE. La iniciativa menciona expresamente las investigaciones que afectan a los dos últimos secretarios de Organización nombrados por Pedro Sánchez, Santos Cerdán y José Luis Ábalos, así como a otros altos cargos socialistas.

Además, el Congreso insta al Ejecutivo a depurar responsabilidades por la presunta trama destinada a entorpecer las investigaciones judiciales y policiales que afectan al Gobierno, al PSOE y al entorno familiar del presidente.

La moción también censura lo que califica de "anomalía política" durante la legislatura, al señalar que el Ejecutivo no ha sometido a la Cámara ninguno de los dos mecanismos habituales para medir su respaldo parlamentario: la aprobación de unos Presupuestos Generales del Estado y la celebración del Debate sobre el estado de la Nación. El PP denuncia además el bloqueo político de la legislatura y sostiene que es la etapa con menor producción legislativa de los últimos 33 meses en democracia.