La Confederación del Júcar alza la voz tres meses después de la DANA: "No somos responsables"

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, ha rechazado las acusaciones de cargos de la Generalitat de que este organismo o él mismo tengan responsabilidad en los trágicos sucesos del 29 de octubre, el día de la dana que arrasó buena parte de la provincia de Valencia y dejó más de 220 muertos. "Nosotros tenemos claro que no somos responsables. Creo que todo el mundo sabe lo que no se hizo", ha declarado.

Así lo ha aseverado Polo, que este miércoles ha visitado, junto a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, y la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, las actuaciones que precisa el municipio por parte de la CHJ.

Interrogado por los medios por su valoración por manifestaciones de altos cargos de la Generalitat Valenciana que le señalan como responsable de lo que ocurrió en la jornada de las inundaciones, Miguel Polo ha respondido: "Bueno, nosotros tenemos claro que no somos responsables. Creo que todo el mundo sabe lo que no se hizo".

"No hay más que decir en este momento", ha zanjado el responsable de la confederación, que ha remarcado que ahora "estamos en la recuperación" y es "de lo que hablar".

Preguntado por si acudirá, si es citado, a la Comisión de Investigación sobre la dana de Les Corts, Polo ha expuesto que en ocasiones similares se ha pedido informe a la Abogacía del Estado y se ha hecho lo que dice este órgano. Cuando se le ha repreguntado si está dispuesto a comparecer, ha repetido: "Lo que me diga la Abogacía del Estado".

Y sobre la comisión que se desarrolló en el Ayuntamiento de València, a la que no acudió, ha recordado que se le transmitió al consistorio "que cualquier cosa que preguntara por escrito se le contestaría". "Y en eso estamos", ha finalizado.