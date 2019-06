Ciudadanos rechaza sentarse a negociar con Vox y considera al PP su socio prioritario

Comité Ejecutivo Nacional

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha dejado claro que no se sentarán a negociar acuerdos de gobierno con Vox en ninguna "mesa a tres" y ha insistido en que no habrá pactos de gobierno tripartitos. También ha dicho que su socio preferente será el PP, pero que si los de Pablo Casado no están de acuerdo en la forma de negociación, buscarán "otro tipo de acuerdos".