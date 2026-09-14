El CIS de Tezanos mantiene al PSOE 5,5 puntos por encima del PP pese a su gestión de la crisis de Ceuta

El PSOE pierde 2 puntos de apoyo electoral tras la crisis migratoria de Ceuta pero ganaría al PP por 5,5 puntos si ahora se celebraran elecciones, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) difundido este lunes.

El muestreo, realizado a partir de 4.042 entrevistas entre el 1 y el 4 de septiembre pasados, es el primero del centro demoscópico público tras el verano y después de la entrada masiva de migrantes en Ceuta de finales de julio que está marcando toda la agenda política.

Los socialistas obtendrían el 31 % del voto estimado, en tanto que el PP se llevaría el 25,5 % (0,4 puntos más que en julio), y Vox el 16,6 % (1,3 % más que en el anterior barómetro).

La vivienda sigue como primer problema nacional

La vivienda continúa como primer problema de España en el Barómetro correspondiente al mes de septiembre.

En concreto, la vivienda sigue en la cúspide de la lista con un 37,5% de menciones, 5,5 puntos menos en que julio. El segundo problema es la crisis económica, subiendo hasta el 21,6% de menciones, frente al 17,3% que cosechó en el barómetro anterior.

En el listado, diseñado a partir de las respuestas espontáneas de las personas entrevistas por el instituto que preside el sociólogo socialista José Félix Tezanos, figura una categoría denominada 'Crisis con Marruecos. Fronteras de Ceuta y Melilla', que aparece citada como un problema tan sólo en el 4,8% de los cuestionarios.

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