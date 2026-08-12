Castilla-La Mancha envía un ES Alert a los móviles para dar consejos sobre el eclipse: "Protéjase del sol y de picaduras de insectos"

Los vecinos de Castilla-La Mancha han recibido una alerta de Protección Civil este miércoles, 12 de agosto, con motivo del histórico eclipse total de sol que se va a producir esta tarde.

El envío del aviso se debe a que la región está considerada como uno de los mejores lugares del mundo para contemplar este fenómeno, por lo que se espera una afluencia de público muy superior a la habitual al atraer la atención de la comunidad científica nacional e internacional, la prensa y numerosos curiosos.

A través del sistema ES-Alert, las autoridades han compartido una serie de consejos para que la ciudadanía pueda presenciar y observar el evento de manera segura. Entre las recomendaciones destacan evitar los desplazamientos innecesarios, no detenerse en los arcenes, llevar suministros básicos y protegerse del sol y de las picaduras de insectos.

El Es Alert enviado a todos los móviles en Castilla-La Mancha con "consejos" sobre el eclipse. | ondacero.es

Asimismo, se insiste en el uso de gafas certificadas, la supervisión de menores y personas con discapacidad, el respeto a las restricciones de acceso para prevenir incendios forestales, la prohibición de encender fuego y la indicación de no estacionar sobre vegetación seca.

En esta misma línea, se pide usar el teléfono móvil de forma responsable, seguir las indicaciones de las autoridades desplegadas en la zona y evitar llamadas al 112 salvo en casos de emergencia real.

Una alerta enmarcada en el Plan Territorial de Emergencias de Castilla-La Mancha (PLATECAM)

La notificación masiva se enmarca dentro del Plan Territorial de Emergencias de Castilla-La Mancha (PLATECAM), activado para garantizar las máximas condiciones de seguridad durante la observación del fenómeno astronómico.

El eclipse solar comenzará hacia las 19:36 horas, alcanzará su punto máximo a las 20:31 horas y dará por finalizado poco después de las 21:09 horas.