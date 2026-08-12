ECLIPSE

Castilla-La Mancha envía un ES Alert a los móviles para dar consejos sobre el eclipse: "Protéjase del sol y de picaduras de insectos"

Los ciudadanos presentes en la región han recibido una alerta en sus teléfonos móviles durante la mañana de este miércoles, enviada en el marco del Plan Territorial de Emergencia (PLATECAM).

Sergio Ruiz de Gopegui

Madrid |

Imagen de archivo del Servicio de Emergencias 112 Castilla-La Mancha
Imagen de archivo del Servicio de Emergencias 112 Castilla-La Mancha | Europa Press

Los vecinos de Castilla-La Mancha han recibido una alerta de Protección Civil este miércoles, 12 de agosto, con motivo del histórico eclipse total de sol que se va a producir esta tarde.

El envío del aviso se debe a que la región está considerada como uno de los mejores lugares del mundo para contemplar este fenómeno, por lo que se espera una afluencia de público muy superior a la habitual al atraer la atención de la comunidad científica nacional e internacional, la prensa y numerosos curiosos.

A través del sistema ES-Alert, las autoridades han compartido una serie de consejos para que la ciudadanía pueda presenciar y observar el evento de manera segura. Entre las recomendaciones destacan evitar los desplazamientos innecesarios, no detenerse en los arcenes, llevar suministros básicos y protegerse del sol y de las picaduras de insectos.

El Es Alert enviado a todos los móviles en Castilla-La Mancha con &quot;consejos&quot; sobre el eclipse.
El Es Alert enviado a todos los móviles en Castilla-La Mancha con "consejos" sobre el eclipse. | ondacero.es

Asimismo, se insiste en el uso de gafas certificadas, la supervisión de menores y personas con discapacidad, el respeto a las restricciones de acceso para prevenir incendios forestales, la prohibición de encender fuego y la indicación de no estacionar sobre vegetación seca.

En esta misma línea, se pide usar el teléfono móvil de forma responsable, seguir las indicaciones de las autoridades desplegadas en la zona y evitar llamadas al 112 salvo en casos de emergencia real.

Una alerta enmarcada en el Plan Territorial de Emergencias de Castilla-La Mancha (PLATECAM)

La notificación masiva se enmarca dentro del Plan Territorial de Emergencias de Castilla-La Mancha (PLATECAM), activado para garantizar las máximas condiciones de seguridad durante la observación del fenómeno astronómico.

El eclipse solar comenzará hacia las 19:36 horas, alcanzará su punto máximo a las 20:31 horas y dará por finalizado poco después de las 21:09 horas.

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