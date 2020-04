Casado a Sánchez por no ser informado del plan de desescalada: "Difícilmente puede recetar unidad"

No ha sido informado del plan de desecalada

El líder de la oposición ha ratificado que no ha recibido información del plan de desescalada que dibujará el jefe del Ejecutivo. "Por tanto, no puedo opinar sobre él". "Me vuelvo a enterar por los medios de comunicación", lamenta Casado, a la vez que ha avisado de que "así difícilmente se nos puede pedir lealtad más allá de la que estamos teniendo, que es mucha, y así difícilmente se puede recetar unidad si ni siquiera se nos informa de lo que pretende hacer".

Casado ha anunciado que va a proponer que la exministra y expresidenta del Congreso Ana Pastor presida la Comisión sobre la Reconstrucción que prevé aprobarse en la reunión que celebran la Mesa y Junta de Portavoces de la Cámara Baja. Casado ha afirmado que Ana Pastor es "gran presidenta" de ese órgano por la "experiencia" como presidenta del Congreso, pero también como exministra de Sanidad, ya que tuvo que "gestionar otras pandemias como el SARS", y como exministra de Fomento tuvo que "reactivar la economía productiva en el peor momento de la crisis del 2011". "Creo que sería un buen síntoma que la oposición presidiera estos trabajos, en los que queremos recibir propuestas de la sociedad civil y los sectores afectados que luego se puedan plasmar en iniciativas legislativas urgentes para que todos rememos hacia la salida de la crisis".

