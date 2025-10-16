Carlos Alsina otorga el “premio a la falta de respeto” al diputado Manuel Pérez Fenoll por este comentario al integrante de la Flotilla de Compromís

Carlos Alsina ha otorgado su irónico "premio a la falta de respeto" al diputado autonómico del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, Manuel Pérez Fenoll, por la frase que le lanzó a un compañero de Compromís durante el pleno de Les Corts.

El premio a la falta de respeto esta mañana para el diputado autonómico del PP valenciano Manuel Pérez Fenoll, que le soltó al diputado de Compromís que participó en la flotilla: ‘Qué gordito has venido de Auschwitz

El comentario al que hace referencia Alsina se produjo el pasado martes durante una sesión en Les Corts Valencianes, cuando Manuel Pérez Fenoll dirigió esas palabras a Juan Bordera, diputado de Compromís que había participado recientemente en una flotilla de ayuda humanitaria con destino a Gaza. Bordera fue uno de los integrantes de la misión Global Sumud Flotilla, que fue interceptada por las autoridades israelíes antes de llegar a su destino.

La frase, "Qué gordito has venido de Auschwitz", fue captada por los micrófonos del parlamento valenciano. Desde Compromís calificaron el comentario de "falta absoluta de humanidad", y la presidenta de Les Corts, Llanos Massó, tuvo que pedir respeto tras escucharse el insulto en plena sesión.

El propio Juan Bordera, que hace apenas unas semanas había regresado de su experiencia en la flotilla humanitaria, aún no ha respondido públicamente a las palabras de su compañero de hemiciclo. Sin embargo, varios dirigentes de Compromís han pedido al Partido Popular una rectificación y sanciones internas contra el diputado.

La referencia a "Auschwitz", el campo de concentración nazi, ha hecho que el incidente trascienda la mera bronca parlamentaria. Porque fue el mayor campo de concentración y exterminio creado por la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Allí, los nazis encarcelaban a prisioneros políticos, judíos, gitanos, homosexuales, prisioneros de guerra soviéticos y otras personas consideradas "enemigas del régimen". Por eso, hay organizaciones y periodistas que han denunciado el uso de un término tan cargado históricamente para insultar a otro diputado.