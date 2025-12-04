Bronca en la Asamblea de Madrid tras las palabras de un diputado del PP: "Verlos así a mí me pone"

La Asamblea de Madrid ha vuelto a vivir este jueves una tensa bronca entre diputados del PP y Más Madrid después de que Ángel Alonso (PP) haya desatado las críticas de la oposición por haberles dicho que verles enfadados "le pone", aunque luego haya matizado sus palabras.

"Verles así a mí me pone", han sido las palabras utilizadas por Alonso después de que el presidente de la Asamblea les haya pedido silencio. Estas declaraciones no han hecho otra cosa que volver a provocar más gritos y reproches por parte de la bancada de Más Madrid y de su portavoz Manuela Bergerot, que le ha exigido que retire sus palabras.

Cuando Alonso ha recuperado la palabra, ha matizado sus palabras: "Verles enfadados me encanta (...) El problema de gritar tanto y no escuchar al que habla es que luego se tergiversa lo que uno dice (…) Verles enfadados y que lo que digo les enfada, me gusta. Porque significa que le hace daño lo que le digo, y eso me gusta".

Al término de la intervención de Alonso, Bergerot ha exigido a la presidencia de la Asamble que pidiera al popular retirar sus palabras y le ha acusado de ejercer violencia política.

"Se ha referido a mí en un debate parlamentario y ha dicho que 'me pone verte enfadada, me pone veros enfadados'. ¿Usted se cree que esa connotación no es violencia política en un parlamento?", ha protestado la portavoz de Más Madrid.

Pero la respuesta del presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio, ha asegurado que no ha escuchado esas palabras. "La primera vez oí 'me gusta verles enfadados'. Eso es lo que he oído. Eso es lo que he escuchado. No sé, usted habrá escuchado otra cosa", ha respondido Ossorio a Bergerot.

"Además de ejercer violencia política, cobarde", ha sentenciado la portavoz de Más Madrid.