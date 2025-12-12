Besteiro reconoce que tuvo conocimiento de una denuncia contra Tomé en octubre

El líder de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, ha reconocido este viernes que tuvo conocimiento de una denuncia por presunto acoso sexual contra José Tomé, expresidente de la Diputación de Lugo, en octubre.

El secretario general del PSOE de Galicia reconoció ha admitido en unas declaraciones en la sede del partido que el pasado mes de octubre se dirigió una persona del entorno de una de las presuntas víctimas de Tomé para trasladarle que había sufrido acoso sexual por su parte.

El líder socialista le animó a denunciar y se puso en contacto con Tomé para pedirle explicaciones y este se lo negó, según ha explicado. "La escuchamos. Nos dirigimos al presunto acosador, que negó los hechos. No paramos ahí. Estuvimos en contacto con la organización del partido. Esa persona fue atendida cuatro veces en las últimas semanas. Volvimos a pedir explicaciones al presunto acosador y, de nuevo, negó los hechos", ha señalado.

Asimismo, Besteiro ha recalcado que "el partido nunca miró para el otro lado. Nunca estuve con ninguna víctima. Jamás. Con ninguna víctima. Lo que hicimos fue prestar apoyo a quien nos quiso trasladar el problema de una tercera persona".

"Hoy mismo ha dimitido. Está suspendido de militancia. No son palabras, son hechos", ha señalado Besteiro en referencia a Tomé, antes de pasar a explicar los "mecanismos internos" que están en marcha en el PSOE a nivel nacional con ese canal por el que se dirigen las denuncias.

Un canal que, subraya Besteiro, "garantiza el anonimato absoluto", respetando "los tiempos" y "el derecho" de las víctimas a denunciar.

El dirigente socialista ha reiterado que ni él ni nadie del PSdeG tiene acceso a las denuncias presentadas a través de esa línea que lleva "un órgano que actúa con total independencia". "Respecto escrupuloso para quien sufrió acoso y respeto a este órgano independiente", ha afirmado.

"La dirección del PSdeG siempre tuvo la misma respuesta: escuchar y animar a denunciar. Eso hicimos", relató Besteiro, apostillando que "cuando se presente una denuncia actuaremos con rapidez y contundencia ante cualquier conducta machista", ha agregado.

Dimite la secretaria de Igualdad

La secretaria de Igualdade del PSdeG, Silvia Fraga, ha presentado su dimisión en la Ejecutiva Nacional de los socialistas gallegos celebrada este viernes reprochando a la dirección que no se consultase con ella el primer comunicado lanzado por el partido tras trascender las denuncias contra el hasta ahora presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, tal y como han informado fuentes de la dirección del partido en Galicia.