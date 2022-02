Begoña Villacís descarta presentar una moción de censura y denuncia recibir "presiones" para ello: "No hay base para hacerlo ahora"

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha reiterado que no va a presentar una moción de censura contra el Ejecutivo de Martínez-Almeida. Además, ha criticado estar recibiendo "presiones" por parte de algunas formaciones políticas para hacerlo. Así, ha dejado claro que "a día de hoy no hay base" para liderar una moción de censura contra él. Ha puesto en valor que el Ayuntamiento de la capital "tiene la gran ventaja" de contar con Cs en el gobierno, "garantía de que se va a fiscalizar hasta el último de los documentos".

Considera que "con los hechos, a día de hoy, no hay base para una moción de censura", pero ha lanzado que "no se va a beneficiar 'Génova' del Ayuntamiento de Madrid, ni (Pedro) Sánchez".

Aun así, es consciente de que la "lealtad" que está mostrando a Almeida "no es la misma que ha tenido el PP" con Ciudadanos, algo que, recalcó, demuestra que "no todos los partidos son iguales". La vicealcaldesa ha querido destacar que para ella este asunto ha sido "motivo de decepción", tal y como le ha trasladado a Almeida, y ha enfatizado que lo que quiere es "recuperar la confianza", aunque ha admitido que ahora mismo "hay muchos interrogantes".

Villacís cree que Almeida debería dejar su cargo de portavoz nacional del PP

La coordinadora de Ciudadanos en la capital también cree que Almeida, "debería" dejar su cargo como portavoz nacional del PP.

"El primer día que asumió esa labor, le aconsejé a nivel personal que no lo aceptase. Yo no lo hubiera hecho. Hay momentos en que hay que elegir si optas por tu partido o por la institución, y en este momento los intereses son contrapuestos. Debería dejarlo, sí", ha expuesto ante los periodistas desde el nuevo centro municipal de Innovación, en calle Toledo.

La vicealcaldesa destaca que no habría comisión de investigación si no estuviera Cs

Villacís se ha referido a la comisión extraordinaria y urgente del Ayuntamiento programada para hoy y en la que estaba previsto que el director general de la Alcaldía, Ángel Carromero, diera explicaciones tras su dimisión, pero que finalmente no se ha celebrado. A este respecto, la vicealcaldesa ha insistido en que Carromero "tendría que haber dado explicaciones" ya que "sigue en su cargo, porque aunque él haya dimitido tiene que aprobarse el cese en Junta de Gobierno", algo que todavía no ha ocurrido.

No obstante, Villacís cree que "más allá del tema legal el PP tendría que ser el primer interesado en que Carromero compareciera", y opina que "agarrarse a un resquicio legal para no comparecer" no le "parece inteligente".

"A nadie le quepa duda de que si aquí hubiera una mayoría absoluta, esta labor de investigación no se estaría haciendo. Cs solicitó el consejo extraordinario de la EMVS", ha explicado a continuación.