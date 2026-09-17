El baile de cifras del Gobierno sobre Ceuta: de asegurar que quedaban 2.000 migrantes a reconocer miles de retornos posteriores

Desde que se desatara la crisis en Ceuta es una de las grandes incógnitas. Las diferentes versiones no han permitido saber con certeza cuantos inmigrantes derivados del asalto permanecen en la ciudad autónoma.

Las cifras ofrecidas por el Gobierno han ido cambiando con el paso de las semanas. Desde los primeros cálculos sobre cuántas personas permanecían en la ciudad tras la entrada masiva hasta los últimos datos de retornos voluntarios, expulsiones y migrantes alojados, los números bailan constantemente.

La periodista de laSexta Inés García ha recopilado en un hilo en X la evolución de las cifras ofrecidas por diferentes miembros del Ejecutivo. Una cronología que arranca en los primeros días de agosto y que plantea interrogantes sobre el balance inicial realizado por el Gobierno.

El dato de partida lo ofreció Fernando Grande-Marlaska el 4 de agosto. El ministro del Interior cifró en unas 72.000 las personas que habían entrado irregularmente en Ceuta y aseguró que aproximadamente 70.000 ya habían regresado a Marruecos. Por tanto, de su afirmación se desprendía que en la ciudad quedaban unas 2.000 personas.

La cifra ya contrastaba entonces con los cálculos del Gobierno ceutí, que estimaba que todavía había entre 3.000 y 5.000 migrantes en sus calles. Pero nueve días después fue el propio Marlaska quien modificó sustancialmente esa estimación. El 13 de agosto reconoció que permanecían en Ceuta alrededor de 5.000 personas, más del doble de las calculadas inicialmente.

Miles de retornos después de asegurar que quedaban 2.000

A partir del 10 de agosto, el Ejecutivo comenzó además a contabilizar miles de retornos voluntarios a Marruecos. Es precisamente ahí donde Inés García pone el foco al confrontar estos datos con las primeras estimaciones oficiales.

El 15 de septiembre, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, informó de que 5.482 personas habían retornado voluntariamente a Marruecos desde el 10 de agosto. A ellas se sumaban otras 307 expulsiones.

Un día después, este miércoles 16 de septiembre, Torres ha vuelto a actualizar el balance: los retornos voluntarios desde el 10 de agosto ascienden ya a 5.603, después de que otras 121 personas regresaran a Marruecos en las últimas 24 horas.

La comparación con la fotografía ofrecida por Interior el 4 de agosto no se sostiene. Entonces se afirmaba que únicamente quedaban unas 2.000 de las 72.000 personas que habían entrado. Sin embargo, solo los retornos voluntarios contabilizados oficialmente desde el 10 de agosto superan ya ampliamente esa cantidad.

Eso no permite sumar automáticamente los 70.000 retornos anunciados inicialmente por Marlaska y los 5.603 contabilizados. Pero sí evidencia que la cifra inicial de 70.000 retornados y apenas 2.000 personas todavía en Ceuta no se corresponde con los balances ofrecidos posteriormente por el propio Ejecutivo.

Más de 4.000 adultos siguen alojados

Hay otro dato que aumenta la distancia respecto a aquella primera estimación. El Gobierno reconoce actualmente que 4.160 migrantes adultos están alojados en plazas temporales, donde están siendo sometidos a los procesos de filiación y triaje.

A ellos hay que sumar los menores. Torres ha informado este miércoles de que ya han sido filiados 2.140 menores y calcula que alrededor de 3.000 menores permanecen actualmente en Ceuta, incluyendo aquellos que todavía no han sido identificados.

El día anterior, el propio Ejecutivo estimaba que entre 700 y 1.000 menores continuaban en las calles de la ciudad autónoma, además de los que ya habían sido identificados y trasladados a los recursos habilitados.