Ayuso exige al Gobierno de Sánchez que esté "a la altura" con Venezuela: "No se puede aguantar tanta traición"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido al jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, ante miles de venezolanos concentrados en la Puerta del Sol, que esté "a la altura" con Venezuela, decida si está "con la libertad o con la dictadura" y ayude a "precipitar la caída del régimen criminal de Maduro ya".

En un discurso pronunciado en un acto multitudinario convocado para apoyar al líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia, ha asegurado que al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, "se le acaba la hora" y que su régimen está cayendo, tras arremeter contra las condiciones de vida de su pueblo en un mundo "caído", ha dicho, de "mentiras, pobreza, asesinatos y mafia".

"Está acabado, señor Maduro, está acabado", ha proclamado la presidenta madrileña, aclamada por los asistentes a la concentración, entre los que están el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, los expresidentes del Gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy y el líder de Vox, Santiago Abascal.

Ayuso también ha dicho que ahora "solo falta que las Fuerzas Armadas" de Venezuela "den ese paso adelante" y ha subrayado que España tiene la "inmensa fortuna" de contar con un Ejército y unas fuerzas de seguridad "entregados al pueblo español" de modo que "el pueblo de Venezuela merece lo mismo", ha enfatizado.

Isabel Díaz Ayuso ha alabado a los líderes opositores venezolanos Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, a los que ha presentado como "modelo" y "ejemplo", les ha transmitido la solidaridad de "España entera" y les ha asegurado que no están solos frente a los "matones" del régimen de su país. "No os tenemos miedo, no os tienen miedo", ha zanjado.

Eso sí, ha criticado a Pedro Sánchez por ser "bravo con los dictadores muertos mientras es cómplice de los dictadores vivos" y le ha emplazado a tomar una decisión "si se quiere realmente a Venezuela" para "precipitar la caída del régimen criminal de Maduro" porque "lo primero" debe ser la "libertad" y después "salir de la ruina".

El pueblo de Madrid y España está aquí, a vuestro lado

En declaraciones a los medios de comunicación a su llegada a la concentración, Alberto Núñez Feijóo, que también intervendrá ante los asistentes a la concentración, ha reclamado un apoyo "sin tapujos" y "sin ambivalencias" a la oposición venezolana.

Preguntado si España debería liderar una acción diplomática más contundente, ha respondido que "sin ninguna duda", al tiempo que ha subrayado el peso enorme de España en la política exterior de la Unión Europea y debería liderarla en el reconocimiento de Edmundo González Urrutia como nuevo presidente electo de Venezuela.

O se está con la libertad o con la dictadura

Ha subrayado que el cambio en el país caribeño ya se ha producido porque los venezolanos han votado por un nuevo presidente, por la libertad y la democracia.

"Lo que tenemos ahora que conseguir es que el resultado de las urnas se traslade al Gobierno y que se acabe la dictadura", ha recalcado Feijóo, que ha incidido en que la comprensión con los "dictadores vivos" no tiene nada que ver con los españoles.