Ayuso comunica que su hermano cobró 55.850 euros por "una contraprestación por su trabajo"

En el Partido Popular se ha desatado una guerra interna entre la dirección nacional de la formación y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La presidenta madrileña acusa a Pablo Casado de haber organizado un espionaje contra ella y su familia, concretamente su hermano, por haber cobrado, presuntamente, comisiones ilegales durante los primeros meses de la pandemia. Acusaciones que rechaza completamente ya que defiende que no van a encontrar ninguna ilegalidad en su gestión.

Por su parte, Casado asegura que no se merece lo que ha ocurrido y niega haber encargado estas investigaciones. Además, explica que "se tenía que haber aclarado en privado para evitar este espectáculo lamentable". Asimismo, el detective privado con el que el Partido Popular habría contactado para llevar a cabo estas investigaciones, Julio Gutiez, ha confirmado que rechazó el encargo porque lo que pedían era ilegal.

Comunicado de Isabel Díaz Ayuso

Ahora, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha emitido un comunicado en el que justifica el pago a su hermano por la gestión de la compra y traslado de mascarillas en China. Ayuso ha empezado el escrito explicando: "Siempre me he negado a dar explicaciones sobre la actividad laboral de mi hermano porque nunca he interferido en ella".

Me parece denigrante tener que aclarar las relaciones comerciales de mi hermano

Pero tras este revuelo, Isabel Díaz Ayuso expone que "quizá haya sido un error". Y procede a aclarar lo sucedido para defender la "honorabilidad del Gobierno de la Comunidad de Madrid" y la suya propia, a pesar de que le "parece denigrante tener que aclarar las relaciones comerciales" de su hermano "con una empresa por sospechas basadas en informaciones que nadie explica de dónde han salido".

"Tomás Díaz Ayuso envió a la empresa Priviet Sportive 4 facturas en el año 2020. La factura de 30 de junio de 2020 fue por gestiones para la compra de mascarillas en China, vendidas a la Comunidad de Madrid a 5€ cuando los precios en ese momento llegaban a 10,5€", confirma Ayuso.

Es una contraprestación por su trabajo, no una comisión por intermediación

Por ello, la presidenta madrileña corrobora que "la factura a Priviet Sportive no es una comisión por obtener el contrato de la Administración, sino el cobro de las gestiones realizadas para conseguir el material en China y su traslado a Madrid, que es distinto". Por lo que matiza que la factura de 55.850€, más IVA que se llevó su hermano "es una contraprestación por su trabajo, no una comisión por intermediación".

Con respecto al resto de las facturas de su hermano, Ayuso se niega a dar cuenta porque "no tienen relación con la Comunidad de Madrid" y apunta que Tomás Díaz Ayuso "tiene derecho a su privacidad".