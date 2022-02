El detective vinculado al espionaje del hermano de Ayuso: "Alguien del PP intentó contactarme para un trabajo ilegal"

Julio Gutiez, el detective privado al que el Partido Popular intentó contratar para investigar si la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, había pagado comisiones ilegales a su hermano durante los primeros meses de la pandemia, asegura en 'El Confidencial Colombia', que rechazó el encargo porque "estaba claro que era una petición de trabajo ilegal porque se pedían datos que no correspondían".

Según el investigador considera que ha quedado demostrado que desde el Partido Popular "intentan demostrar que el hermano de Ayuso está facturando" gracias a la injerencia de ella en la Comunidad de Madrid. "Cosa que yo no entiendo así", explica y añade "alguien quiere conseguir la prueba para dañar al hermano de Ayuso y a la propia Ayuso, porque iban a datos muy concretos".

Alguien quiere conseguir la prueba para dañar al hermano de Ayuso y a la propia Ayuso, porque iban a datos muy concretos

Además, Gutiez insiste en que "la información que pedían no era legal" y reconoce que "si tienes una información puedes manipularla para un lado o para otro". Aunque actualmente "no es el caso porque no la tienen" a pesar de que "la están buscando por muchos sitios".

El detective privado sostiene que rechazó "ese ofrecimiento de trabajo porque era completamente ilegal" y confirma que otros compañeros de profesión también han recibido esta oferta de trabajo.

Fue contactado hasta en 16 ocasiones

Asimismo, desvela que "hasta en 16 ocasiones" fue contactado por el "gerente de la Empresa Municipal de Vivienda (EMV) o miembros de su equipo" para intentar persuadirle de que aceptara el encargo, siendo el primer contacto en el mes de diciembre.

Por ello, el detective privado confiesa ser votante popular y descarta querer generar más polémica dentro de la formación. "No quiero, no me interesa que haya problemas de política en España, soy simpatizante del PP, por lo que no me interesan los bandos del PP".