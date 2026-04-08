Los audios de Red Eléctrica evidencian avisos ignorados antes del gran apagón del año pasado

A punto de cumplirse un año del gran apagón que dejó sin suministro eléctrico a todo el país el 28 de abril de 2025, nuevas grabaciones internas revelan que las advertencias sobre la inestabilidad del sistema se remontan, al menos, a comienzos de ese mismo año. Los audios, procedentes de operadores de Red Eléctrica de España, evidencian que existía preocupación técnica semanas antes del colapso, sin que se adoptaran medidas suficientes para evitarlo.

Según las conversaciones filtradas, ya el 31 de enero de 2025 los técnicos alertaban de situaciones críticas en distintas instalaciones. Desde el centro de operación de Barcelona se hacía referencia a la central nuclear de Ascó, donde reconocían que el sistema estuvo "a punto" de sufrir la desconexión de algún grupo de generación. "Si saltan nos quedamos a cero", advertía uno de los operadores en el audio.

Las grabaciones también recogen episodios de fuertes oscilaciones en la red eléctrica. Uno de los casos señalados es el de Esplugues, donde se registró una caída de tensión de hasta 400 kilovoltios. Los técnicos calificaban el fenómeno como "muy, muy bestia" y reclamaban un análisis conjunto con las empresas generadoras. "Lo que no puede ser es que nos suelten generación", lamentaban.

Preocupación por la falta de inercia en el sistema

Otro de los aspectos que reflejan los audios es la creciente inquietud por el comportamiento del sistema en zonas con alta penetración de energías renovables, especialmente la solar. Los operadores subrayaban las diferencias respecto a la energía eólica, que aporta mayor inercia al sistema. En cambio, señalaban que la solar depende de mecanismos de control más inmediatos y que, si no se gestiona adecuadamente, puede generar desequilibrios en la red.

En ese mismo audio de finales de enero, los trabajadores reconocían que este tipo de incidencias no eran aisladas, sino relativamente frecuentes, aunque destacaban la gravedad de lo ocurrido ese día. También anticipaban la apertura de investigaciones internas y la elaboración de informes técnicos ante la magnitud del episodio.

La preocupación no solo se mantuvo, sino que se intensificó con el paso de las semanas. Nuevas grabaciones apuntan a que la inestabilidad en las tensiones estaba relacionada con la falta de inercia en el sistema, derivada de la escasa presencia de generación convencional en funcionamiento en determinados momentos.

Esa situación alcanzó su punto crítico el 7 de abril, apenas tres semanas antes del apagón. En una conversación entre operadores en Sevilla, se describía la situación como "un problemón brutal" y se advertía de que la inestabilidad no era puntual, sino generalizada en todo el territorio. "Estamos así en toda España", afirmaban.

Finalmente, el mismo día del apagón, los técnicos ya anticipaban un desenlace grave. Desde Sevilla, uno de los operadores reconocía que el sistema estaba al límite y que podría producirse un colapso total: "Nos cargaremos algo y todo (…) creo que vamos a ver un cero gordo", señalaba, en lo que ahora se interpreta como una advertencia premonitoria del fallo eléctrico que paralizó el país.

Red Eléctrica rechaza que los audios anticiparan el apagón

Red Eléctrica ha negado que las grabaciones filtradas de conversaciones entre sus operadores y las compañías eléctricas puedan interpretarse como indicios previos del apagón del 28 de abril. La empresa sostiene que esos audios no reflejan una situación estructural del sistema, sino episodios concretos sin relación directacon el incidente que dejó sin suministro a todo el país.

Fuentes de la compañía subrayan que las conversaciones difundidas corresponden a fragmentos de apenas unos minutos dentro de un periodo de varios meses de operación. En este sentido, defienden que su contenido ha sido extraído sin el contexto técnico necesario y que no permite establecer conclusiones sobre el origen del denominado "cero peninsular".

Asimismo, recuerdan que existen tres informes oficiales que han analizado de forma exhaustiva lo ocurrido, tras semanas e incluso meses de trabajo por parte de equipos de investigación especializados. Según Red Eléctrica, estos documentos avalan su actuación y descartan cualquier incumplimiento de sus funciones como causa del apagón.

Por último, la compañía lamenta la difusión reiterada de estos audios y considera que su utilización parcial responde a intentos de cuestionar conclusiones ya establecidas. En esta línea, insiste en que el incidente tuvo un origen multifactorial y reclama rigor y responsabilidad a todos los actores implicados, apelando a la necesidad de preservar la confianza pública en el sistema eléctrico.