Los audios de la declaración de la gerente del PSOE en los que apunta a Cerdán en el 'caso Leire': "Tiene todo el poder para efectuar cualquier tipo de acción"

Onda Cero ha tenido acceso al audio de la declaración como imputada de Ana María Fuentes. La gerente del PSOE declaró el pasado 9 de septiembre ante el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, que la responsabilidad de los pagos bajo sospecha del partido destinados a financiar supuestamente las actividades de 'fontanería' de Leire Díez era del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

El pasado 9 de septiembre, la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, descargó ante el juez Pedraz la responsabilidad última de las notas de encargo que ella firmó para librar transferencias que el magistrado sospecha que sirvieron para financiar a Leire Díez.

"Es la persona que ostenta la máxima responsabilidad"

Desde el inicio, la gerente apuntó a Santos Cerdán como el "todopoderoso" secretario de Organización: "Yo me encargo más de la parte de gestión pura y dura. No me encargo de ninguna actividad política. Por lo tanto, en el PSOE, el secretario de Organización es la persona que ostenta la máxima responsabilidad, es el representante legal y, por lo tanto, tiene el poder para efectuar cualquier tipo de acción".

Tras esto, la fiscal preguntó a quién se refería cuando hablaban del "jefe". A lo que ella respondió que en Ferraz, sin duda, se referían al secretario de Organización porque es con quien departían en el día a día.

El juez rechaza devolver el móvil al exjefe de Gabinete de Sánchez

Asimismo, el juez Pedraz —que investiga el presunto boicot de causas judiciales relacionadas con el PSOE— ha rechazado finalmente devolver el móvil a Juan Manuel Serrano, exjefe de gabinete de Pedro Sánchez en el partido, al considerar que el dispositivo podría ser "un vestigio o prueba material de la perpetración de varios delitos".

En un primer momento sí aceptó devolvérselo al también expresidente de Correos una vez se recibiese en el juzgado copia de su volcado, si bien ahora ha revocado esta decisión a petición de la Fiscalía. En el auto al que ha tenido acceso EFE, considera que el móvil podría ser "prueba" de delitos como tráfico de influencias en el seno de una organización criminal, lo que aconseja que se conserve en el juzgado para que las partes lo puedan examinar o interesar lo que consideren oportuno.