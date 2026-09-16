La jueza que investigó al hermano de Pedro Sánchez pide personarse en el caso Leire por "peligro de su integridad física"

El 'caso Leire Díez' contará con una nueva acusación particular después de que Beatriz Biedma, la jueza que investigó a David Sánchez y su contratación irregular en la Diputación de Badajoz, haya solicitado al juez de la Audiencia Nacional personarse en la causa.

Así lo ha manifestado en un escrito dirigido a Santiago Pedraz, encargado de la investigación donde se trata de dirimir si existió una trama para obstaculizar casos que afectasen al PSOE y al Gobierno.

Según explica la jueza, su condición de perjudicada se justifica tras haber sido objeto, según los indicios, "de actuaciones dirigidas a obtener información sobre su persona, desacreditarla pública y profesionalmente, promover denuncias y quejas contra ella, recabar información sobre su entorno y apartarla de procedimientos judiciales concretos".

Leire Díez, contra la investigación al hermano de Sánchez

La jueza subraya en el escrito que la finalidad de la presunta trama era "neutralizar, perturbar o incluso destruir el procedimiento judicial cuya instrucción tenía encomendada".

Por ello, la magistrada apunta que "resultó directamente afectada" por las supuestas actuaciones que se investigan, haciendo referencia además a las palabras de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en uno de sus informes: "Otra de las líneas de actuación desarrolladas por la organización tenía como objetivo a la magistrada Beatriz Biedma".

Por su parte, el escrito de Biedma hace referencia a la "obtención de información" sobre la jueza: "Se desarrolló una actividad específica de obtención y recopilación de información relativa a la magistrada, su entorno personal, familiar y profesional, así como una intensa campaña de descrédito desarrollada mediante denuncias, publicaciones y actuaciones difundidas en medios digitales y redes sociales", añade el texto.

Así, la magistrada señala que "habría sido la propia Leire Díez quien indicó" al exjuez Luis José Sáenz de Tejada que "promoviera denuncias contra esta magistrada ante la Fiscalía General del Estado, por entender que disponía de capacidad de influencia sobre dicha institución".

Peligro de su integridad física

La jueza hace referencia también en su escrito a un supuesto contacto de Leire Díez con clanes de narcotráfico para boicotear su labor. Biedma hace referencia a una anotación en la agenda de Díez donde se puede leer una estrategia para apartar a la magistrada del procedimiento, a través de actos "muy graves" que pudieron poner en peligro "su propia integridad física".

La magistrada asegura que ha tenido conocimiento "de la existencia de contactos promovidos por el supuesto grupo criminal investigado con personas vinculadas a un conocido clan asentado en la ciudad de Badajoz con la finalidad de actuar contra la magistrada".

Así las cosas, el juez Pedraz ya ha recibido la notificación y ha emplazado a la Fiscalía a que se pronuncie sobre la solicitud.