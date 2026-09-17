Así es el patrullero de guerra que Navantia ha entregado a Marruecos en un acto privado

La empresa pública española Navantia ha firmado este jueves en su astillero de San Fernando (Cádiz) el acta de entrega a Marruecos del patrullero de altura 'Moulay Hassan I' valorado en más de 100 millones que construyó para la Marina Real marroquí.

La firma se ha producido de manera discreta en un acto sin ninguna ceremonia, sin invitados y sin ninguna autoridad presente. La ceremonia, que suele ser habitual en estos casos, quedó descartada por la situación actual que vive Ceuta tras la crisis provocada por la entrada masiva de más de 80.000 migrantes.

La firma de este contrato se produjo en enero de 2021 junto a la entonces ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la actual presidenta de la Sepi, Belén Gualda, y el objetivo era dotar a Marruecos de un patrullero de altura para dedicado a la vigilancia marítima y a la lucha contra la inmigración ilegal y el flujo de mercancías ilícitas.

Así es el nuevo patrullero de Marruecos

Tras la firma, las autoridades marroquíes podrán determinar cuando llevarse el patrullero del astillero de San Fernando, en el que fue construido durante los tres últimos años.

Este barco de guerra cuenta con una eslora de 87 metros y una manga total de 13, y podrá disponer de una dotación de hasta 60 personas a bordo. Incluye además un paquete de apoyo técnico-logístico, incluyendo servicios de formación técnica para el personal de la Marina Real Marroquí en España.

Por su parte, su construcción supuso para el astillero y su industria colaboradora más de un millón de horas de trabajo y alrededor de 1.100 empleos entre directos, indirectos e inducidos.

Según ha apuntado Navantia, "el patrullero es una solución que garantiza largos periodos de despliegue en la mar con unos costes de operación y ciclo de vida muy reducidos. Para ello, el diseño de sus sistemas tiene como objetivo mantener la operabilidad, mantenibilidad y fiabilidad con una dotación reducida".

Un silencio significativo

La firma del acuerdo se produce en un escenario complejo para ambas partes por lo sucedido en Ceuta. Y es que es común que las entrega vayan acompañadas de una ceremonia, en este caso en los astilleros de San Fernando en los que se ha construido, pero el acuerdo entre Marruecos y la empresa ha sido hacerlo con total discreción.

En otras fases del encargo sí se produjeron ceremonias. En concreto, en mayo de 2025 se produjo el acto de botadura del patrullero de altura presidido por el presidente de Navantia, Ricardo Domínguez.