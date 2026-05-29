Arcadi España comparte las palabras de Óscar Puente sobre un complot contra el Gobierno: "Casualidades no parecen"

El ministro de Hacienda, Arcadi España, señaló este viernes que comparte las palabras del ministro de Transportes, Óscar Puente, quien ha denunciado un intento de "derribar al Gobierno" con "métodos no democráticos", tras las últimas decisiones judiciales que afectan al Ejecutivo y al PSOE, y apuntó al PP por estar "haciendo anuncios de procedimientos". España hizo declaraciones a los periodistas en Paterna, Valencia, a donde acudió para inaugurar un nuevo edificio de oficinas de Tragsa.

España fue preguntado por las palabras de este jueves de Puente denunciando dicho intento de "derribar" al Gobierno y dijo que las comparte porque es "una descripción de hechos".

Apunta al PP y a Feijóo: "Hay algo extraño"

El ministro asegura que "hay elementos que casualidades no parecen" y "filtraciones formuladas por determinados líderes políticos, incluso por el señor Feijóo, adelantándose a operaciones en un ámbito judicial reservado". Esto, según el ministro, "llama la atención" y "cualquier ciudadano" ve en eso "algo extraño".

Por este motivo, instó a preguntar al líder del PP al respecto y defendió que el Gobierno "cree absolutamente en la independencia" de los jueces y tiene "máximo respeto y confianza" por su trabajo.

Adelanto electoral

El titular de Hacienda valoró que el PSOE es "un partido sólido, un partido fuerte" aunque "nadie puede evitar determinados comportamientos", y comparó su reacción de "contundencia" ante la corrupción con la de "otros", que "se limitan, o a no decir nada, o a hacerles homenajes".

Sobre la posibilidad de que haya un adelanto electoral, como piden PNV y Junts, España situó la decisión en manos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y recordó que ya ha dicho que va a agotar la legislatura. Además, el ministro quiso resaltar que ayer se convalidó un decreto sobre copago farmacéutico como un ejemplo de que se llega a acuerdos a pesar del panorama.

Por último, sobre las protestas en la Agencia Tributaria para exigir una mejora de las condiciones laborales, el ministro del ramo respondió apelando a la negociación y defendió el trabajo de los funcionarios frente al "ataque sistemático por parte de la derecha y la ultraderecha acusándoles de delitos".