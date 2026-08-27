Aprobado el reparto de 25 millones para menores migrantes en Ceuta sin el apoyo de Vox

Todas las comunidades, menos Aragón, Castilla y León y Extremadura, donde Vox tiene las competencias de Infancia, han apoyado la transferencia de 25 millones de euros para la atención de los menores migrantes que se encuentran en Ceuta tras la crisis migratoria de finales de julio. Esto se ha llevado a cabo tras la conferencia sectorial de Juventud e Infancia a la que han acudido los consejeros de todas las comunidades, a excepción de las comunidades mencionadas, los cuales han votado por unanimidad a favor del crédito aprobado esta semana por el Consejo de Ministros.

Tal como avanzaron, el Ministerio de Infancia, dirigido por Sira Rego, quería incluir un punto informativo sobre la atención de los menores en Ceuta. No obstante, la Comunidad de Madrid, gobernada por el PP, ya avanzó que se opondría a abordarlo.

La Comunidad de Madrid se opone a los "repartos"

Por parte de la Comunidad de Madrid, la consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales ha cargado contra la gestión de la crisis migratoria del Gobierno central. Todo ello minutos antes de la Conferencia Sectorial de Infancia celebrada con todas las comunidades. La representante de la consejería de Juventud de la Comunidad de Madrid, liderada por Isabel Díaz Ayuso, ha acusado al gobierno de Pedro Sánchez de promover una estrategia de "repartos forzosos", criticando, además, que se haya excluido a Cataluña y País Vasco por "interés político". No obstante, la representante de esta consejería en Madrid, Ana Dávila, ha confirmado que acude a la cita para "apoyar a Ceuta" si bien ha defendido que todos estos menores deben retornar con sus familias.

La postura del Ejecutivo madrileño se suma a la tensión política que arrastran los ceutíes y al debate de las comunidades gobernadas por el PP, ya que consideran que esta cuestión se debe neutralizar mediante la protección de las fronteras.

Por otro lado, en cuanto al Ejecutivo canario, la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, ha declarado que Canarias quedará fuera de cualquier distribución de migrantes por estar "al límite" de su capacidad de acogida. Mientras, como ya se ha comentado, los consejeros de Extremadura, Aragón y Castilla y León —pertenecientes a Vox— han mostrado su rechazo a esta acogida.