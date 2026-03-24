Alsina sobre un posible apoyo del PP a las medidas anticrisis del PSOE: "Juanma Moreno abrió la puerta a una abstención"

Más de uno y Espejo Público han conectado este martes sus emisiones para analizar la actualidad política en España. Durante el espacio, Susanna Griso ha comentado la entrevista realizada por Carlos Alsina al presidente andaluz, Juanma Moreno, en la que este reconocía que le gusta "sorprender" a sus rivales políticos y elegir fechas que eviten coincidencias con eventos relevantes en Andalucía.

Alsina ha explicado que una de sus primeras preguntas estuvo dirigida a esclarecer si el retraso en el anuncio de la convocatoria electoral respondía a una estrategia para evitar una reacción inmediata del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que pudiera derivar en un adelanto de las elecciones generales.

El periodista también ha destacado la diferencia de planteamiento respecto a otros territorios. Mientras que en Castilla y León Alfonso Fernández Mañueco defendía que no tenía que pactar "nada con el sanchismo", Moreno Bonilla subrayó al convocar los comicioes autonómicos que en el Parlamento andaluz se han aprobado iniciativas impulsadas por la oposición, incluidas algunas del PSOE, con el respaldo del Gobierno autonómico. En palabras de Alsina, el presidente andaluz "hizo un canto al entendimiento entre distintos partidos".

En este contexto, el objetivo de la entrevista era determinar si el Partido Popular en Andalucía estaría dispuesto a alcanzar acuerdos, incluso de gobierno, con los socialistas. Sin embargo, Moreno Bonilla expresó sus dudas, especialmente en relación con la actual dirección del PSOE. En referencia a María Jesús Montero, a la que definió como "la sanchista más férrea", señaló que no percibe voluntad de plantear acuerdos de ese tipo, pese a que en el pasado sí ha habido entendimientos con el partido cuando estaba liderado por Juan Espadas.

Apoyo a las medidas anticrisis del PSOE

No obstante, Alsina ha señalado que uno de los aspectos más relevantes de la entrevista fue la posición del dirigente andaluz sobre el decreto del Gobierno para paliar los efectos de la crisis internacional derivada de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. En este punto, Moreno Bonilla dejó abierta la puerta a una posible abstención del Partido Popular, lo que podría facilitar la aprobación de las medidas.

Precisamente, Susanna Griso ha enlazado este asunto con la entrevista que posteriormente ha mantenido en su programa con el líder del Partido Popular a nivel nacional, Alberto Núñez Feijóo, abordando la posición del partido ante este escenario.