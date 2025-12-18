Alsina "exonera" de opinar a Urquizu para evitar que Óscar Puente le "suelte un zurriagazo" como a Madina

"No le vamos a preguntar por la situación a Ignacio Urquizu para que no le pase como le ha pasado a Edu Madina con Óscar Puente", así ha recibido Carlos Alsina al profesor de Sociología y miembro del PSOE en la tertulia de 'Más de uno'. ¿La razón? Un mensaje en la red social 'X' que el ministro de Transportes publicó este miércoles por la tarde en el que criticaba duramente al exsocialista por dar por terminada la legislatura, tras las informaciones por corrupción en el PSOE de los últimos días.

La canción de Sabina

Eduardo Madina se refirió a los presuntos casos de corrupción, a los dos secretarios de organización en la cárcel (José Luis Ábalos y Santos Cerdán), al caso de Leire Díez, a la SEPI, a Koldo García y a las acusaciones de acoso sexual "o agresiones sexuales del señor Salazar, ese genio de la estética". "Todo esto no sucede en el Consejo de Ministros", aseguró irónicamente.

El que fuera rival de Pedro Sánchez en las primarias del PSOE de 2014 consideró que debido a todo esto y, sobre todo, a raíz del encarcelamiento de Santos Cerdán, la legislatura estaba "más que terminada". De hecho, parafraseando a Joaquín Sabina, dijo: "Hay finales que de un día para otro se acaban y hay finales que, como decía Sabina, no acaban nunca".

La respuesta de Óscar Puente

Estas declaraciones de Eduardo Madina provocaron el enfado del ministro de Transportes, Óscar Puente, que publicó un mensaje en la red social 'X' en la que criticaba duramente las palabras del exsocialista:

"El que estás acabado eres tú. Desde hace mucho tiempo. Ahora paseas tu rencor por las tertulias radiofónicas. Ay tú, que te creías la esperanza blanca del socialismo español y has acabado de comentarista, pero sin canal propio", escribió.

Alsina "exonera" a Urquizu

Por ello, durante la Tertulia de 'Más de uno', Alsina ha evitado preguntarle a Ignacio Urquizu sobre el tema porque "las opiniones, últimamente en algunos sitios se reciben muy mal": "Puente ha puesto a caldo a Edu por decir que él cree que la legislatura ya ha terminado con dos secretarios generales pasando por la cárcel".

Alsina ha afirmado que "Óscar Puente parece que se empeña en dar la impresión de que admite mal la discrepancia" y ha explicado el mensaje publicado por el ministro en redes sociales. Por ello, ha dicho: "Urquizu, te exonero de opinar, no sea que te suelten un zurriagazo".

Acto seguido, el propio Urquizu ha recordado que ya debatió en su día con Óscar Puente en una tertulia: "Me dijo aquello de que tenía el culo en pompa a la derecha por la abstención. De eso hace diez años y ya era así. Ya me pasó con él en el debate, pero no pasa nada. Luego nos llevamos bien. Óscar tiene un pronto así. Le pasa mucho".