Alsina, en Espejo Público, sobre el nuevo proyecto de la izquierda: "¿Esto no es lo mismo que lo que ya hay?"

Como cada martes, Más de uno y Espejo Público han conectado sus emisiones para que Susanna Griso y Carlos Alsina analicen la actualidad política. Susanna ha comenzado la conversación señalando que los aplausos de ayer en Génova celebrando la victoria de Jorge Azcón en las elecciones de Aragón fueron "un poco forzados". Alsina ha asegurado que cree que, en su fuero interno, el líder popular está decepcionado. "No le ha salido la jugada", ha añadido, aludiendo a la pérdida de dos escaños que ha experimentado el PP a pesar de su victoria.

Según Susanna Griso, es muy probable que Santiago Abascal tenga la intención de dejar en evidencia a María Guardiola en Extremadura facilitando un pacto de investidura en Aragón sin poner demasiados obstáculos. Para Alsina, la principal novedad de ayer es el cambio de posición del Partido Popular, que se ha abierto a la posibilidad de un gobierno de coalición a nivel estatal.

En lo relativo a la situación del PSOE, el periodista de Onda Cero considera que la estrategia del partido en el Gobierno puede estar "en engordar a Vox" y en propiciar una derechización de las políticas que ejecuten los gobiernos autonómicos del PP junto a la formación de Abascal.

La izquierda del PSOE se revuelve

Por último, ambos han abordado la situación de los partidos situados a la izquierda del PSOE, que atraviesan un intenso debate sobre cómo salir de la crisis en la que se encuentran tras los resultados pírricos en Extremadura y Aragón y las malas expectativas que reflejan las encuestas.

Para Alsina existen en este momento dos proyectos distintos. Por un lado, el encabezado por Gabriel Rufián, que, según el periodista, es "un proyecto muy difuso" y le ha pedido al diputado catalán que aclare si continúa siendo independentista. Por su parte, Griso ha destacado como llamativo que el CIS haya repetido en varias ocasiones la pregunta sobre si los ciudadanos ven a Gabriel Rufián como un candidato presidenciable.

En el otro lado se sitúa el anuncio de Izquierda Unida, Sumar, Más Madrid y los Comunes, que presentarán el próximo 21 de febrero una nueva candidatura conjunta para las próximas elecciones. "Necesito que me expliquen si esto no es lo mismo que ya hay", ha asegurado el periodista.

Alsina también se ha preguntado si existe "una cierta premura" por definir quién será el candidato de la izquierda en los próximos comicios, teniendo en cuenta que, en principio, las elecciones están previstas para finales de 2027.