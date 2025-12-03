Alsina, tras la comparecencia de Junts: "¿Por qué Sánchez ayer se pone en la posición de que le den una bofetada?"

A principios de noviembre Junts anunció el bloqueo de la legislatura con enmiendas a la totalidad de todas las leyes registradas por el Gobierno ante los incumplimientos de Sánchez. Ahora, es el Gobierno el que recula y reconoce esos incumplimientos.

Este martes Pedro Sánchez asumió la "gravedad de la crisis" abierta con el partido de Puigdemont y anunció que el Consejo de Ministros aprobará un decreto ley con las algunos de los acuerdos asumidos.

La respuesta de Junts ante este anuncio ha sido la ruptura total con el Gobierno a pesar de los guiños de Sánchez.

La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, ha anunciado que su partido está donde estaba, en el bloqueo, y además, ha señalado al Gobierno como el culpable del bloqueo de la legislatura por que lo que demuestra el Gobierno no es que no se pudieran cumplir los acuerdos con Junts sino que no se quería.

"¿Qué ha pasado para que Sánchez piense que si se humilla puede ser perdonado?"

Carlos Alsina ha analizado el anuncio de Sánchez, que él considera una humillación ante Junts, y se pregunta por qué lo hizo Sánchez: "¿Por qué Sánchez ayer se pone en la posición de que le den una bofetada?".

"El tono de Nogueras es más conciliador"

Además, ha opinado sobre el tono de la portavoz de Junts en la rueda de prensa que ha dado este miércoles. Sobre ella, Alsina ha dicho que aunque hace tres semanas Nogueras dijo a Pedro Sánchez que era un cínico, un hipócrita y que no tenía palabra, el tono de esta mañana, aunque Nogueras ha afirmado que están donde estaban, es más conciliador.

"Sánchez no es humilde y no es de ponérselo a tiro a sus adversarios para darle un guantazo

El periodista ha asegurado que algo ha debido pasar estas tres semanas para que Sánchez piense que si se humilla un poco puede ser perdonado. "Sánchez no es humilde y no es de ponérselo a tiro a sus adversarios para darle un guantazo", ha afirmado Alsina.

"Eso no tiene mucho sentido conociendo a Sánchez", ha asegurado.