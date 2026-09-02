Ainhoa Martínez recuerda "ese tweet maravilloso" de Óscar Puente el 1 de agosto: "Otra crisis más que resuelve Pedro Sánchez"

La crisis migratoria ha dejado a Pedro Sánchez como uno de los principales señalados de la situación en Ceuta. Tras la entrada masiva de miles de migrantes el pasado 30 y 31 de julio, el Gobierno dio por resuelto el problema a los pocos días, algo que realmente no ha sucedido.

Y es que iniciado el mes de septiembre el contexto en la ciudad autónoma sigue siendo preocupante, lo que lleva a pensar que el Ejecutivo minusvaloró la situación. Así lo explica la periodista Ainhoa Martínez en Más de Uno, recordando el famoso mensaje de Óscar Puente en redes sociales dando por concluida la crisis migratoria.

Martínez recuerda que dicho mensaje fue publicado a las pocas horas de la entrada a nado, y que el Gobierno había logrado solventar, una vez más, el problema. "Otra crisis más que resuelve Pedro Sánchez", rezaba la publicación del ministro.

Los informes del Gobierno descartan la implicación de Marruecos

Más allá de la actuación del Gobierno en la crisis migratoria, otra de las grandes cuestiones que existen encima de la mesa es la posible implicación de Marruecos en la llegada de más de 70.000 migrantes. La periodista destaca como el Ejecutivo ha afirmado, según unos informes, que no existen evidencias de que el país norteafricano haya participado en la crisis.

"Desde el Gobierno dicen que no hay indicios ni pruebas que apunten a la colaboración activa de Marruecos sino todo lo contrario, la colaboración de Marruecos para abrir las fronteras para que volvieran, para repeler en las carreteras circundantes que llegara más gente que pudiera pasar la frontera, es decir, que Marruecos había sido un socio fiable", explica Ainhoa Martínez.

La criticada postura del Gobierno en defensa de Marruecos

Ante la defensa exhaustiva del Ejecutivo al gobierno de Marruecos, la periodista critica la postura adoptada teniendo en cuenta cómo se han desarrollado los hechos. Y es que la carta emitida por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, exigiendo explicaciones sobre el informe que apunta a una implicación de Marruecos, muestra el desconocimiento que existía desde el propio ministerio.

"La carta justifica el cese. Pensar que el ministro del Interior no solo no sabía lo que pasaba en Ceuta, sino que no sabe lo que pasa en su propio ministerio. Reconocer que una periodista de El Español se ha enterado antes que tú de lo que pasó en Ceuta es una negligencia", concluye.