Ada Colau se muestra abierta a ser candidata a las elecciones generales si se presenta un "frente realmente amplio"

La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau se ha mostrado ahora dispuesta a ser candidata en las próximas elecciones generales si se presenta "un frente realmente amplio", dando a entender que del mismo deberían participar tanto los partidos que ahora conforman Sumar como Podemos.

Así se ha expresado en declaraciones a los medios elDiario.es y Público, mientras que fuentes de Comuns se han limitado a señalar a EFE que "en las próximas semanas se sabrá qué papel juega cada persona" de cara a los próximos comicios.

Precisamente este viernes se ha dado a conocer que los partidos que integran Sumar -Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y Comuns- barajan el nombre de 'Frente Amplio' como nueva marca para concurrir juntos a las próximas elecciones generales, aunque esa decisión, como la de quién será su cabeza de lista, todavía no está cerrada.

Colau, actualmente presidenta de la fundación Sentit Comú, vinculada a Comuns, había rechazado hasta la fecha en diversas declaraciones que tuviera la voluntad de regresar a la política.

Una reaparición paulatina

Lo cierto es que Colau ha estado bajo la luz de los focos en las últimas semanas, ya sea mediante entrevistas en televisión, participando en programas como tertuliana o difundiendo vídeos en redes sociales -con un mensaje más duro que el de sus compañeros de espacio político- tras el desahucio de la anciana Maricarmen en Madrid.

Con el movimiento de este viernes, la exalcaldesa da un paso que en repetidas entrevistas en medios había rechazado que fuera a dar.

Los cuatro partidos que conforman Sumar no han definido hasta el momento quien será su cabeza de cartel y este mismo viernes el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha señalado que él estará en la "pelea", pero ha rechazado "jugar a los descartes" y ha señalado que el papel que desempeñará cada ministro y los demás miembros de la formación será comunicado en las "próximas semanas".

El espacio de Sumar y Podemos

Colau, en las mencionadas declaraciones, ha afirmado que le han propuesto "dar el paso" y ha dicho que ayudará "en lo que pueda".

Diversas fuentes de Comuns consultadas en los últimos meses sostenían, de hecho, que pese a sus palabras existían posibilidades de que la exalcaldesa regresara a la primera línea política y destacaban que el resto de partidos del espacio de Sumar eran quienes más insistían en esta posibilidad.

Colau, con todo, ha abogado por "un frente realmente amplio", lo que incluiría a Podemos.

Los partidos de Sumar han rechazado hasta la fecha participar en el proceso de primarias abiertas planteadas por la eurodiputada y número dos de Podemos, Irene Montero, que se ha postulado como candidata a las elecciones.