El abogado de Begoña Gómez apunta que se están produciendo "cosas singulares" en el juzgado

Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se encuentra "perfectamente, como se encuentran las personas que son inocentes, "tras su paso por el juzgado y quiere colaborar con la Justicia, según ha manifestado a los periodistas su abogado, el exministro Antonio Camacho.

Gómez había sido citada este viernes por el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, por la investigación abierta tras una denuncia por presunto tráfico de influencias interpuesta por el autodenominado sindicato Manos Limpias, pero una vez en el juzgado se le ha comunicado la querella presentada por la asociación ultracatólica Hazte Oír.

Por esa razón, su abogado ha solicitado no declarar sobre acusaciones que no le habían comunicado y el juez ha aplazado la cita hasta el viernes 19 de este mes a las 10 de la mañana.

Según el letrado, Begoña Gómez se encuentra perfectamente, "sin perjuicio de que estono es agradable para nadie". Si el juez hubiera aclarado cuáles son los hechos objeto de investigación, el abogado ha asegurado que la esposa del presidente del Gobierno hubiera declarado porque "tiene ganas".

El juez ha actuado "sorpresivamente"

Camacho ha indicado que el juez ha actuado "sorpresivamente y en contra de principios básicos del procedimiento penal" al informarles justo el día de la declaración de que había admitido una nueva querella, la de Hazte Oír, "que no se nos ha notificado y que se nos ha dado traslado en este momento".

Tras afirmar que su cliente no tenía ninguna duda de que quería colaborar con la administración de Justicia, Camacho ha recordado que la ley otorga a los acusados el derecho "básico" de "tener conocimiento de los hechos que son objeto de la investigación".

Ha añadido que han enviado casi semanalmente escritos al juez pidiéndole que les informara de los hechos por los que está siendo investigada y finalmente dictó un auto esta misma semana en el que limitaba la investigación a la denuncia inicial, la de Manos Limpias, aunque excluía los contratos que fueron avocados a la Fiscalía Europea.

La Audiencia Provincial, previamente, había limitado la investigación a varios contratos públicos adjudicados al empresario Juan Carlos Barrabés, ha recordado el letrado.

Camacho ha explicado que han tomado la decisión de no declarar este viernes "porque no cabe la posibilidad en un sistema avanzado que se notifique una querella y se pretenda que se preste declaración inmediatamente".

Sin perjuicio de todo ello, ha continuado, Begoña Gómez y él creen "firmemente en la administración de Justicia y que el Poder Judicial estará a la altura del reto que implica la protección de los derechos en un Estado de derecho avanzado".

Se están produciendo "cosas singulares"

A su juicio, se están produciendo "cosas singulares, querellas que no son notificadas, notificaciones que llegan tarde". Probablemente tenga que ver con la carga del trabajo del juzgado", ha puntualizado antes de descartar que la decisión de no declarar haya sido una "argucia legal" porque el propio secretario del juzgado "ha reconocido que no se nos había notificado".

Camacho ha pedido también la suspensión de la declaración de Joaquín Goyache, rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), prevista también para este viernes, porque los hechos que se investigan forman parte de la nueva querella, la de Hazte Oír.

Un error humano

En una entrevista en Al Rojo Vivo de laSexta, Camacho ha dejado abierta la posibilidad a que esta investigación sea "prospectiva" tras la no notificación de la querella de Hazte Oír: "Quisiera pensar que es un error humano. No tengo elementos para determinar si se ha permitido alargar una causa que se debería haber resuelto hace mucho. Cuando en un auto, un titular del poder judicial dice que se están investigando todos los actos de una persona desde que su marido es presidente del Gobierno, es la mejor definición acerca de una investigación prospectiva, que está prohibida por el Tribunal Supremo, el Constitucional y todos los que tiene competencia en esta materia".