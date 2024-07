El Gobierno ve "gravísima" la "indefensión" que sufre Begoña Gómez y el PP critica que no dé facilidades a la Justicia

El juez Juan Carlos Peinado ha acordado este viernes suspender la declaración de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a los 30 minutos de que se personara la investigada en su Juzgado. Le ha citado de nuevo para que comparezca el próximo 19 de julio, a las 10.00 horas, por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

Así lo han informado fuentes jurídicas que precisan que el interrogatorio se ha suspendido porque una de las querellas --la de Hazte Oír-- no había sido notificada correctamente a la defensa de Gómez. Durante el tiempo que ha estado en la sala de declaraciones del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, Gómez se ha limitado a decir que desconocía las razones por las que se le investigaban. Ante su afirmación, el juez acordó un breve receso para que las acusaciones abandonaran la sala y su defensa se informara de las querellas que forman parte del procedimiento.

El Gobierno sostiene que es una "gravísima indefensión"

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha afirmado que este viernes ha quedado patente la "gravísima indefensión" que está sufriendo Begoña Gómez pues "ni sabe de qué se le acusa".

"Algo normal porque no hay nada de que acusar", ha afirmado después de que el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, haya suspendido hoy la comparecencia de Gómez -citada por la investigación abierta tras una denuncia por presunto tráfico de influencias interpuesta por el autodenominado sindicato Manos Limpias- y la haya citado de nuevo para el día 19.

En declaraciones a los medios en Cáceres, dentro de la visita institucional que realiza a Extremadura, Bolaños ha subrayado que "los acontecimientos que han sucedido ponen de manifiesto la clara indefensión que está sufriendo Begoña Gómez".

"Es tan claro que no hay nada de nada, que si este proceso policial continúa será lógico que los ciudadanos se pregunten por qué se prolonga innecesariamente y qué se pretende", ha expresado y ha añadido: "Creo que esta es la clave de lo que hoy hemos visto en el juzgado de Madrid".

El PP acusa a Gómez de "obstaculizar" a la Justicia

El Partido Popular por su parte ha acusado a Begoña Gómez de "no estar por la labor de facilitar la acción de la Justicia", tras conocer que finalmente el juez Peinado había decidido aplazar la declaración de la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras aceptar la petición de la defensa de Gómez.

El PP no ha encajado bien esta petición de la mujer del presidente del Gobierno y su abogado porque "toda España" sabe por qué se le investiga. Y ha sentenciado que "no parecen estar por la labor de facilitar la acción de la Justicia, de la misma forma que no han dado una sola explicación a la opinión pública hasta ahora".

"Toda España sabe qué hechos y conductas se están investigando. Toda España menos, al parecer, Begoña Gómez y su abogado. Y eso que ayer el dispositivo de seguridad de Moncloa organizó la declaración de Gómez", argumentaron las mismas fuentes en referencia a la alta presencia policial en los juzgados de Plaza de Castilla. "El Gobierno socialista no solo amnistía e indulta su corrupción, sino que además intenta obstruir la acción de los que investigan la que no pueden tapar", han apostillado.