La Abogacía del Estado pedirá al Supremo que anule la sentencia contra Álvaro García Ortiz

Abogacía pedirá la suspensión cautelar de la condena contra el exfiscal general como paso previo a que García Ortiz acuda al Constitucional.

La Unión Progresista de Fiscales inicia una recogida de fondos para pagar la responsabilidad civil de la condena a García Ortiz

El Supremo concluye en su sentencia que García Ortiz filtró el correo sobre González Amador: "Quebrantó sin justificación el deber de reserva"

Álvaro García Ortiz, junto a la nueva fiscal general del Estado, Teresa Peramato, y la exfiscal Dolores Delgado García.
La Abogacía del Estado pedirá en las próximas horas al Tribunal Supremo que anule de forma cautelar la sentencia contra Álvaro García Ortiz. Se trata de uno de los pasos que dará en defensa del ya exfiscal general del Estado, quien tendrá vía libre para acudir al Constitucional en caso de que se deniegue esta posibilidad en el Supremo.

El plazo para presentar el incidente de nulidad termina este martes, algo que ya ha hecho la Fiscalía, también disconforme con la condena al anterior fiscal general por la filtración de la oferta de acuerdo de González Amador al ministerio público en la que admitía dos delitos fiscales.

La sentencia contra el exfiscal general

El propio Supremo condenó a García Ortiz como autor de un delito de revelación de datos reservados en relación con la filtración del correo en el que la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, admitía un fraude a Hacienda. El alto tribunal le impuso una inhabilitación para el cargo de fiscal general de dos años, así como una multa de 12 meses con una cuota diaria de 20 euros y el abono de 10.000 euros a González Amador por daños morales.

Un fallo histórico que llegó una semana después de que concluyera el juicio, el primero que sentaba en el banquillo a un fiscal general en ejercicio. La sentencia no fue unánime, ya que dos de los siete magistrados del Supremo, Ana María Ferrer y Susana Polo, emitieron votos particulares en contra de la misma.

