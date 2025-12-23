La Unión Progresista de Fiscales inicia una recogida de fondos para pagar la responsabilidad civil de la condena a García Ortiz

La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha abierto una campaña de colaboración entre sus asociados para "el abono de las responsabilidades económicas derivadas" de la condena del Tribunal Supremo (TS) contra el ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al que el alto tribunal condenó a dos años de inhabilitación, una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros por un delito de revelación de secretos.

A través de una nota de prensa en la que la UPF señala que es una iniciativa "de carácter estrictamente voluntario y solidario" y que la asociación "no puede permanecer indiferente ante el impacto personal y familiar que una sanción penal de estas características produce". Por eso impulsa esta iniciativa, que "no responde a una obligación, ni a una imposición corporativa, ni a una lógica económica".

la asociación defenderá "en todos los foros jurídicos e institucionales" al ex fiscal

Según el comunicado, es "una expresión de apoyo entre compañeros y compañeras de una misma carrera que comparten una función constitucional, una vocación de servicio público y el compromiso con el Estado de Derecho". Cabe recordar que García Ortiz fue miembro de la asociación y que esta ha expresado su apoyo y confianza en su inocencia desde el principio.

Así las cosas, la asociación defenderá "en todos los foros jurídicos e institucionales" al ex fiscal, porque actuó, "asumiendo en primera persona, una responsabilidad que protegía al conjunto de la carrera fiscal". Por eso, mientras se activan los mecanismos para ejecutar la sentencia, la asociación considera que "no pueden darle la espalda en el plano humano".

Insisten en que la condena es "injusta"

Asimismo, insisten en que la condena es "injusta" y, por ello, recuerdan que ya han promovido una campaña de recogida de firmas para que se indulte a García Ortiz, algo que califican de "necesidad democrática". En estos momentos, 15.000 personas han firmado.

García Ortiz renunció a su cargo el pasado 24 de noviembre, cuatro días después de conocerse el fallo y el caso quedó cesado formalmente el 9 de diciembre. El 12 de diciembre el Tribunal Supremo ordenó ejecutar la sentencia y reclamó al ex fiscal que ingrese las cantidades económicas fijadas por el tribunal.