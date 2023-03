Abascal aprovecha la moción de censura para responder a 'Pam', la número dos de Irene Montero

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha aprovechado su discurso durante la moción de censura en el Congreso de los Diputados para recordar el polémico vídeo que publicó la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, 'PAM', en su cuenta de Instagram durante una manifestación del Día Internacional de la Mujer.

En la publicación, se veía a la número dos de Irene Montero, sonriente junto a un grupo de mujeres en el que coreando un cántico en el que le deseaban la muerte a Abascal. "Que pena me da, qué pena me da, que la madre de Abascal no pudiera abortar", decían.

Aunque Pam borró la publicación, el vídeo no tardó en hacerse viral y desde la oposición exigían su dimisión por su actitud "injustificable".

¿Quién odia a las mujeres?

Abascal no ha dudado en recordar este polémico momento para responder a las acusaciones de Pedro Sánchez de que odia a las mujeres. "Odio a las mujeres, dice que odio a las mujeres. Esto es increíble. Y que retire no sé qué insulto, a qué se refiere, ¿a las que el otro día me deseaban la muerte? ¿se refiere a esas que tiene en el Gobierno que el otro día me deseaban la muerte?", apunta.

Asimismo, el líder de Vox ha bromeado diciendo que le vino bien para que su madre le lanzase un "piropo". "Qué pena hijo que no he tenido dos gemelos iguales", comenta.

Además, Santiago Abascal añade que "esas ministras suyas, no se esconda, son las responsables de que la mujer ya no signifique nada por la aplicación de sus leyes trans y de que las mujeres estén inseguras por la la ley del sí es sí". Por lo que se pregunta, ¿quién odia a las mujeres? ¿quienes queremos ver a los violadores en la cárcel y que no vuelvan a ver la luz del sol o quienes les ponen en la calle? ¿Quién odia a las mujeres?