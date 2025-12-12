Ábalos niega su implicación en el Caso Hidrocarburos: "¿De verdad es este el rigor con el que se imputan los delitos?"

José Luis Ábalos se ha vuelto a pronunciar desde la cárcel este viernes sobre su vinculación con la trama de los hidrocarburos que le ha vuelto a situar en las últimas horas en el centro de todas las miradas.

En un mensaje en su cuenta de X, el exministro de Transportes se ha defendido de estas acusaciones negando su participación en la trama y señalando que "se plasman prácticamente los mismos supuestos que en los informes anteriores sobre mascarillas, con los mismos elementos y los mismos personajes aunque ofrecen datos increíblemente sin contrastar".

En su escrito Ábalos se sorprende de que la UCO de credibilidad "sin ninguna comprobación previa" a la conversación entre la empresaria Leonor González y su pareja Natán González en la que hablan de que se habría enfrentado a Pedro Sánchez y se pregunta "¿de verdad es este el rigor con el que se imputan los delitos?".

Termina lamentándose de que lleven "mucho tiempo" queriéndole involucrar en una trama en la que asegura que no tiene nada que ver. "No tengo vinculación ni realicé gestión alguna para la adjudicación de licencias (como hay datos y testimonios que lo confirman)", señala a la vez que desliza que "debe ser que con todos sus informes anteriores a la UCO no le basta lo suficiente".

"Se ha enfrentado el putero al guapo"

Esta reacción viene después de que el último informe de la UCO desvelara conversaciones que apuntan directamente a Ábalos como beneficiario de la trama y señalan que habría recibido un millón de euros de una organización presuntamente dirigida por Víctor de Aldama y Claudio Rivas para favorecer los intereses de Villafuel.

"Se ha enfrentado el putero al guapo y se ha levantado en mitad de la reunión y delante de todos lo ha mandado a tomar por culo (…) Por lo visto, la mitad del partido está con el putero y la otra mitad, con el guapo. Nos ha llamado (Aldama) para tranquilizarnos, que no nos preocupemos por lo que tenemos en marcha, que todo sigue adelante", relata la empresaria Leonor González, señalada como colaboradora de Villafuel, a su pareja en una conversación recogida en el informe de la UCO.

"El putero terminaría de hundir al PSOE (…) Se les ha dado mucho dinero, no se van a arriesgar, se les ha dado más de un kilo (…) Como empiecen a largar...", respondía su pareja.