Aviso rojo en Málaga: Protección Civil envía un Es-Alert a la población por fuertes lluvias

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha elevado a rojo el aviso por fuertes lluvias en la Costa del Sol y Guadalhorce, en Málaga, por precipitaciones de hasta 120 litros por metro cuadrado en doce horas, lo que ha conllevado que se envíe a la población de 27 municipios el mensaje de alerta de Protección Civil.

El aviso rojo estará vigente, en principio, hasta las 4:00 horas y las precipitaciones más intensas se esperan en la zona de la Sierra de las Nieves, según la AEMET. El resto de la provincia seguirá con aviso naranja.

A raíz de estos avisos, la Junta de Andalucía ha elevado a fase de emergencia, situación operativa 1, el plan ante el riesgo de inundaciones, según ha informado el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz. Esta fase de emergencia implica daños por los que se ponen en marcha medidas necesarias para el socorro y protección de las personas y los bienes, que pueden controlarse con medios y recursos ordinarios de la Junta, con apoyos puntuales del Sistema Nacional de Protección Civil.

El mensaje de Es-Alert ha llegado a los móviles alrededor de las 21.00 horas, minutos después de la activación del aviso rojo por parte de la AEMET, y en él se pide a la población de la zona afectada que extreme la prudencia y evite desplazamientos innecesarios. Además, piden que no se crucen zonas inundables y que no se realicen actividades en cauces y sus proximidades.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, también ha compartido en la red social X este aviso y ha pedido máxima precaución a los ciudadanos de estos 27 municipios, que aglutinan a mucha población.

El servicio de Emergencias 112 ha atendido a lo largo de este sábado más de sesenta incidencias en Andalucía relacionadas con las lluvias y vientos que se registran en la comunidad, sobre todo en Málaga, sin que se hayan registrado daños personales ni materiales de importancia.

En total, se han atendido 68 avisos relacionados con los efectos de las lluvias, la mayoría en la provincia malagueña, que está en aviso naranja por hasta 80 litros por metro cuadrado en doce horas.

El municipio más afectado es Marbella, donde se han concentrado más de una veintena de avisos. También se han atendido incidentes en Alhaurín de la Torre, Antequera, Benahavís, Casares, Estepona, Fuengirola, Igualeja, Iznate, Málaga, Manilva, Mijas, Rincón de la Victoria, Ronda, Torremolinos y Vélez-Málaga.

Muchos de estos avisos obedecían a caídas de elementos como vallas, señales de tráfico, poste de telefonía, farolas, ramas, alumbrado navideño o toldos, así como anegaciones en garajes y viviendas y accidentes de circulación sin heridos.