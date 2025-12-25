Navidad pasada por agua y con frío extremo: zonas en las que más llueve y bajan las temperaturas

La situación durante este jueves, día de Navidad, y el viernes 26 estará marcada por la inestabilidad en el área mediterránea y noreste de la Península, con precipitaciones localmente persistentes o fuertes, que de forma ocasional pueden ir acompañadas de tormentas, según la predicción especial de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Asimismo, ha avanzado que durante estas dos jornadas las mínimas podrían descender hasta los -8°C en valles de montaña y zonas altas de meseta del norte y ha recogido precipitaciones de nieve con una cota que puede descender hasta los 500-700 m en el norte y noroeste, pero con acumulados mayores en el Pirineo oriental en donde la cota estará por encima de los 1.100-1.400 m.

Por lo demás, ha explicado que la situación este jueves y viernes estará dominada por dos zonas de bajas presiones, una en el noroeste peninsular y otra sobre Baleares. Además, ha pronosticado la entrada de una masa de aire frío polar continental por el norte que dará lugar a un descenso de las temperaturas.

En este marco, ha indicado que se registrarán heladas en amplias zonas del interior peninsular y ha señalado que se prevén precipitaciones en el noroeste peninsular, aunque menos intensas. Durante estos dos días, AEMET no descarta que puedan tener lugar precipitaciones débiles en otras zonas de la Península.

Por lo demás, ha apuntado a que habrá vientos de flojos a moderados, en los que predominará la componente norte. En lo que respecta a Canarias, ha explicado que habrá intervalos nubosos con precipitaciones en el archipiélago y que éstas serán más probables en el norte de las islas. Por lo demás, ha indicado que la zona experimentará pocos cambios en las temperaturas y que tendrá viento de componente norte.

¿Qué tiempo espera este fin de semana?

Para el fin de semana --días 27 y 28--, el organismo estatal ha previsto que la baja del noroeste vaya desplazándose hacia el Golfo de Cádiz y que establezca vientos húmedos de componente este. En este marco, ha explicado que se producirán precipitaciones en el suroeste, vertiente mediterránea y Baleares que podrán ser localmente persistentes y ocasionalmente con tormentas.

En lo que respecta a las temperaturas, ha adelantado que éstas ascenderán, por lo que también de elevará la cota de nieve, que se establecerá por encima de los 1.200 a 1.400 m. Aún así, AEMET ha puntualizado que se siguen esperando heladas en valles de montaña y mesetas altas del norte, si bien de menor intensidad.

Por otra parte, ha indicado que Canarias registrará intervalos nubosos con probables lluvias débiles en el norte de las islas de mayor relieve y al sur de éstas en horas centrales, así como vientos moderados a flojos del norte.

La predicción de la AEMET para la semana de Nochevieja

De cara ya a la primera mitad de la próxima semana --días 29, 30 y 31-- el organismo estatal ha señalado que con la incertidumbre propia de este alcance de predicción de espera una estabilización progresiva de la atmósfera con cielos cada vez menos nubosos.

Aún así, espera nubosidad en la vertiente cantábrica y cielos nubosos con precipitaciones en Baleares, Comunidad Valenciana y mar balear. Por lo demás, prevé pocos cambios o un ligero descenso de las temperaturas y vientos de flojos a moderados. Mientras tanto, en Canarias, ha dicho que continuarán los intervalos nubosos con precipitaciones débiles y viento norte.