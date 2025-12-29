La Aemet hace oficial el tiempo que hará en Nochevieja y Año Nuevo: frío persistente y heladas

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ya ha publicado su previsión para el tiempo con el que despediremos 2025 y daremos la bienvenida a 2026, marcada en líneas generales por la estabilidad atmosférica en la Península y un escenario más inestable en Canarias.

Fin de 2025: nieblas y frío en el interior

Durante el 31 de diciembre persistirá una situación anticiclónica en la mayor parte de la Península, con estabilidad generalizada y abundante nubosidad baja que dará lugar a brumas y nieblas en amplias zonas. Estas serán más densas y persistentes en ambas mesetas, especialmente en la Norte, donde podrán ser engelantes. A lo largo del día tenderán a levantar, quedando los cielos despejados en muchas áreas.

En Baleares predominarán los intervalos nubosos, con probables chubascos ocasionales que también podrían afectar de forma aislada a litorales del este peninsular, el mar de Alborán y el Estrecho. En Canarias, los cielos se mantendrán poco nubosos o con intervalos nubosos, tendiendo a cubrirse en el oeste del archipiélago por el acercamiento de un frente.

Las temperaturas descenderán en la Península y Baleares, de forma ligera en el tercio sur y más acusada en el nordeste, donde las máximas podrían registrar descensos localmente notables en zonas deprimidas. En Canarias se esperan pocos cambios. Habrá heladas débiles en gran parte de los interiores de la mitad norte y el cuadrante sureste peninsular, moderadas en áreas de montaña y en el este de la meseta Norte, y localmente fuertes en Pirineos.

El viento soplará moderado de componente norte en Baleares y en los litorales del este peninsular, con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes de tramontana en el Ampurdán. En el resto del país dominarán los vientos flojos, con cierzo moderado en el valle del Ebro. En Canarias, viento flojo variable, arreciando a sur moderado. Las temperaturas previstas sitúan las mínimas en torno a los -3 ºC en Burgos y Soria, mientras que las máximas alcanzarán los 22 ºC en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife.

Inicio de 2026: llega la inestabilidad a Canarias

El comienzo del nuevo año seguirá marcado por las altas presiones en la Península y Baleares, con nubosidad baja en ambas mesetas, Galicia y el tercio oriental peninsular, acompañada de brumas y nieblas matinales que tenderán a disiparse con el paso de las horas.

No obstante, el acercamiento de frentes atlánticos aportará nubosidad alta y podría acabar cubriendo los cielos en el oeste peninsular, con posibilidad de alguna precipitación débil. De forma aislada, también podrían registrarse chubascos en Baleares y en la mitad sur de los litorales mediterráneos.

En cambio, Canarias será la región más afectada, ya que uno de los frentes atlánticos podría dejar cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones generalizadas, acompañadas de tormenta, menos probables en el extremo oriental del archipiélago. Se esperan acumulados significativos y lluvias localmente fuertes en las islas montañosas, especialmente en las vertientes sur y oeste.

Las temperaturas máximas tenderán a ascender en el Cantábrico, el sistema Ibérico, el valle del Guadalquivir y la mitad sur de ambas mesetas, mientras que descenderán en sus mitades norte, el valle del Ebro, las depresiones del nordeste y las zonas altas de Canarias. Las mínimas bajarán de forma ligera en la Península y Baleares, con descensos más acusados en el Ebro, Cantábrico y Levante, y ascensos en Canarias.

Se mantendrán las heladas en buena parte del interior peninsular, débiles en general, moderadas en montaña y la meseta Norte, y localmente fuertes en Pirineos. Para los primeros compases de 2026, las mínimas podrían descender hasta los -4 ºC en Soria, mientras que las máximas alcanzarán los 23 ºC en Las Palmas de Gran Canaria.