David del Cura desde el mercado de Pacífico: "Si la casquería ya no es negocio, ¿por qué es la dieta a la que nos quieren someter los líderes políticos?

Qué alegría venir al mercado en plena campaña electoral, concretamente al de Pacífico que es un nombre tan bonito y tan pertinente en estos tiempos.

Echo un vistazo a las frutas y a las verduras, y aunque aún estamos en ese tiempo en el que la democracia y las leyes electorales nos consideran ciudadanos maduros y nos pueden contar las encuestas con sus atribuciones de escaños y sus partidos políticos, yo, por si acaso, voy a ir comprando berenjena, tomate y poca naranja, porque poca va a hacer falta para lo que nos cuenten a partir del miércoles con esas atribuciones en verdulería de las intenciones de voto.

Todavía no tengo claro qué fruta y qué verdura tengo que comprar para Vox y para Más Madrid, y nunca me acuerdo, en esto, cómo se representa al Partido Popular, porque no veo ninguna fruta azul. A partir del miércoles me preocuparé de todo esto porque hoy he venido a buscar relato, el mensaje, el discurso; las propuestas y he descubierto que ya no hay casquería como la de antes, esas que ponían en orgullosa exposición los hígados, los riñones, las criadillas, las cabezas de cordero...¡ya no! Ahora se reparten entre las pollerías y las carnicerías. Y yo me pregunto: si la casquería en sí misma ya no es negocio; ¿por qué es la dieta a la que nos quieren someter en las últimas horas y en lo que queda de campaña los líderes políticos? No tengo ni la más remota idea, así que, ¡me voy a hacer la compra!