David del Cura, desde una terraza cubierta: "Gabilondo consiguió incumplir una promesa electoral antes de las elecciones"

Hoy esta lluvia me ha traído a una terraza cubierta con vistas a una obra, así que, si escuchan algún ruido, pues disculpen las molestias. Quería comentar el debate electoral de anoche, que, como espectáculo audiovisual, fue un auténtico tostón, pero claro, tiene público cautivo: estamos los periodistas, los políticos y los electores convencidos.

En dos horas, el único giro de guión fue que Gabilondo consiguió incumplir una promesa electoral antes de que se celebren las elecciones, antes de llegar al poder, lo nunca visto. Se subió al caballo de Iglesias que, por cierto, no dejó el ceño fruncido en todo el debate. Solo al final, en el último minuto, relajó el rictus y apareció una mueca que quizá alguien interpretó como una sonrisa. No me extraña que en el tridente de la izquierda brille Mónica García, sencillamente porque García es normal.

Al otro lado, Monasterio se equivocó de plató, se coló en el de ‘Kárate a muerte en Torremolinos’, quería resucitar al monstruo Jocántaro con forma de okupa, MENA o con forma de molino, que uno tampoco sabe. Quizá pensaba que se presentaba a las elecciones de Medellín de los años 90. Bueno, sabe perfectamente a quién se dirige y cómo dirige sus mensajes.

El bueno de Edmundo Bal llegó en moto, pero todos sabemos cómo termina Easy Rider. Él seguirá, eso sí, como portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados.

Mientras, Ayuso miraba la esquina superior derecha de su pantalla y los realizadores trataban de buscar en el contraplano, la respuesta a los ataques en los gestos, en los movimientos, en las muecas… Cine mudo. La máxima emoción para Ayuso fue cuando dijeron “hasta aquí hemos llegado, se acabó el debate, sigan con sus campañas".