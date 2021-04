David del Cura desde un hotel del centro: "Gabilondo está más para obedecer que para mandar"

Ando hoy deambulando por el centro de Madrid esquivando esas lloviznas que vienen y van. Busco hotel, que algunos están cerrados, pero el que busco es donde el PSOE de Madrid va a seguir la tarde-noche electoral del 4 de mayo. Esta vez ni Círculo de Bellas Artes ni mucho menos la sede de Ferraz.

La derrota tiene pocos padrinos, eso ocurre siempre, y ante los que pueden ser los peores resultados del socialismo en Madrid, nadie quiere dejar la casa. En Ferraz quieren que todavía resuenen aquellos éxitos electorales de Pedro Sánchez de: “con Rivera no. Con Rivera, no”.

No quieren que el fracaso de Gabilondo manche la historia más reciente, y como a Moncloa, que es donde han diseñado y ejecutado la campaña, y al candidato, finalmente, no se puede ir. Ahí está el equipo de Gabilondo, en un hotel del centro. Me puedo imaginar que los ministros de jornada que han acompañado al candidato en campaña para hacer alguno de ellos ridículos hiperbólicos como Marlaska, ese día seguro que van a tener otros planes.

Gabilondo, como dice mi padre, está más para obedecer que para mandar y en esa obediencia se ha desdibujado él y esa figurara de hombre sensato, calmado e intelectual. Quizás es que sean malos tiempos para la razón o lo que son, son malos tiempos para los razonamientos que no encajan con los candidatos. Por eso se va a comer el marrón solo o con muy poquitos en un hotel del centro. Quién sabe si luego, ya por fin es nombrado defensor del pueblo.