Casado acusa a Sánchez de ser "el mayor peligro para el empleo y los trabajadores"

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha acusado este Primero de Mayo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ser "el mayor peligro para el empleo de España, el mayor peligro para los trabajadores". "No sé qué pintan ministros manifestándose en las calles cuando son los que han generado esta caída del mercado laboral", denunció Casado en un acto electoral del PP en Majadahonda, en el que criticó la presencia de varios miembros del Ejecutivo, entre ellos la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la manifestación de los sindicatos.

El presidente del PP sostuvo que los datos de empleo no pueden atribuirse a la pandemia porque la caída no es "simétrica". "No es solo cuestión del virus, o de la pandemia, es cuestión de la mala gestión del Gobierno socialista que no tiene propaganda ni anuncio ni subvención para tapar la incompetencia a la hora de gestionar el futuro de los españoles".

"Batacazo" en los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) así como en los datos de déficit y deuda actualizados este viernes, subrayó el líder del PP.

Pide a Sánchez una "condena rotunda" por los "escoltas de Iglesias que patearon a policías"

Pablo Casado ha pedido una "condena rotunda" por parte del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, después de que haya trascendido la detención de dos escoltas del líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, por haber agredido a varios agentes de la Policía Nacional en un mitin de Vox en Vallecas. "Qué vergüenza. Los que se juegan la vida por nosotros pateados por los matones de Pablo Iglesias. No solo le pagamos a la niñera, sino a escoltas que patean a la Policía. Ya está bien", ha criticado Casado durante su intervención en un acto de campaña en Majadahonda.

El líder de la oposición se ha referido de esta forma a la información publicada este mismo sábado por El Confidencial, que relata que la Policía detuvo hace 15 días a dos escoltas de Iglesias que acudieron al acto celebrado por Vox en Vallecas por agredir a varios agentes.

La Brigada Provincial de Información de Madrid los habría arrestado junto a otras 11 personas supuestamente relacionadas con los incidentes, tras analizar vídeos y fotografías de esa tarde. En las imágenes se captaría el papel activo de los dos empleados de Podemos, según la misma información.

En esta línea, Casado ha cargado con dureza contra Sánchez, un presidente que "no puede pisar la calle" y que está "encerrado en la sede". "Y cuando la pisa, ¿qué hacen Sánchez y sus amigos de Podemos? Contratar a unos matones a sueldo que pegan a la Policía Nacional", ha señalado. Por todo ello, el líder de los 'populares' ha mostrado su "apoyo" a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que son, según ha apuntado Casado, un "orgullo para España".