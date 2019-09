Quim Torra ha estat citat pel TSJC per als dies 25 i 26 de setembre. Se l’acusa d’un delicte de desobediència a la JEC. Però ell ja ha dit que no ho té be per assistir-hi. Ell és una de les faves de les setmanes, a les que s'hi sumen Ada Colau, Pablo Iglesias, Pedro Sánchez... i Rosalía!