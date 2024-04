Rita Maestre y Pablo Iglesias se enzarzan en redes a cuenta del 'lawfare'

Todo comenzó cuando Maestre publicó un vídeo en el que afirmó que "esto del 'lawfare'" del que el PSOE, Sumar y Podemos acusan a jueces por la apertura de diligencias en un juzgado de Madrid por un presunto tráfico de influencias de Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "viene de lejos".

La portavoz de Más Madrid enumeró casos de supuesta persecución judicial sufridos por su grupo municipal cuando gobernaba el Ayuntamiento de Madrid, pero también por la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, la exvicepresidenta de la Generalitat valenciana, Mónica Oltra, e incluso citó a exdiputados de Podemos como Vicky Rosell e Isa Serra y las concentraciones repetidas organizadas en la puerta de la casa de Iglesias y su pareja y exministra de Igualdad, Irene Montero.

Pese a estas referencias a Podemos, Iglesias respondió diciendo que su mensaje era "una indecencia". Y argumentó que "el Ayuntamiento de Madrid denunció a los titiriteros víctimas del 'lawfare' y Carmena cesó a Celia Mayer por lo mismo".

"Claro que viene de largo el lawfare, pero algunos aprovechasteis lo que hacían a vuestros compañeros para medrar", recriminó a la portavoz de Más Madrid.

La respuesta de Rita Maestre

Maestre tampoco se quedó callada. "Imagino que el amedrentamiento machuno funciona con alguna gente, pero conmigo ya te digo que no", replicó al exlíder de Podemos, a quien a su vez echó en cara tres puntos concretos.

"1. Apoyaste al gobierno de Carmena hasta que intentaste hacerle la lista electoral y te dijo que no. A partir de entonces, el 'ejemplo de gobierno' se convirtió en demonio. Hay muchos otros bandazos oportunistas en la hemeroteca". "2. A mí el 'lawfare' no hace falta que me lo expliques: lo viví en carne propia, con un juicio brutal, Manos Limpias, Abogados Cristianos y amenazas de muerte incluidas. Como muchas otras políticas de izquierdas. No sé si tiene mérito en sí, pero desde luego merece respeto". "3. Tu tribuna de fango y toxicidad no tiene más objetivo que buscar visibilidad. Una vez más, conmigo: no"

A lo cual Iglesias volvió a contestar: "Llamar sinvergüenzas a los sinvergüenzas e hipócritas, a los hipócritas no amedrenta, retrata. Lo que amedrenta es la mafia mediática y lo que produce asco es ver a los aliados de esa mafia subirse al carro de la crítica al lawfare para buscar foco". Y terminó echando en cara a Maestre que el año pasado, en una entrevista dijera que era un orgullo que Madrid albergara la cumbre de la Alianza Atlántica. "Salúdame a la OTAN", le invitó con sorna.