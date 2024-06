Qué pasa ahora tras la dimisión de Yolanda Díaz como coordinadora de Sumar

Yolanda Díaz renuncia a su cargo como coordinadora de Sumar. Así lo ha anunciado en una comparecencia telemática y sin posibilidad de preguntas, en la que ha afirmado que el resultado en las elecciones europeas es su "responsabilidad".

"La ciudadanía ha hablado y yo voy a hacerme cargo", ha asegurado Díaz, que también ha señalado que se mantendrá como vicepresidenta del Gobierno. La hasta ahora líder de Sumar ha dicho que en los últimos meses siente que no ha hecho "las cosas que debía hacer" y que "la ciudadanía lo ha percibido".

¿Qué pasa ahora en Sumar tras la dimisión de Yolanda Díaz?

Yolanda Díaz ha añadido que ahora es necesario que el espacio abra un debate colectivo en el seno de Sumar, así como en sus organizaciones aliados, y con su renuncia "abre ese camino".

Según comunican fuentes de la organización, para la suplir la vacante de Díaz se convocará en un breve periodo de tiempo el Grupo Promotor de Sumar, el máximo órgano de la formación conformado por 80 miembros.

Serán estas 80 personas las que, según los estatutos del partido, tendrán que proponer un nuevo coordinador general que debe ser aprobado por mayoría simple.

La intención de Sumar es que este proceso se pueda convocar en una o dos semanas para evitar prolongar que la formación esté descabezada más tiempo.

¿Y en el Gobierno? Yolanda Díaz anuncia que seguirá siendo vicepresidenta

La ya exlíder de Sumar ha dejado claro que seguirá como vicepresidenta del Gobierno porque "hay muchos retos por delante en los que hay que encontrar una enorme fuerza ciudadana".

En este sentido, Díaz ha subrayado que son varios pilares: "Bajar los precios de la vivienda en propiedad o alquiler para convertir en derecho lo que ahora es un lujo, reducir la jornada laboral, una reforma fiscal para que quien más tiene más cumpla, los permisos retribuidos por hijo a cargo, y asegurar la paz al acabar con el genocidio en Palestina".

Así, Yolanda Díaz seguirá en la coalición pese a su renuncia, y así se lo ha transmitido al partido: "A esto me voy a dedicar y para esto he pedido a Sumar que me acompañe. Estoy convencida de que si somos capaces de cumplir estos objetivos, las fuerzas del odio perderán el rumbo. Creo con firmeza en la fuerza de la política para gobernar".