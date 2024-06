Yolanda Díaz dimite como coordinadora general de Sumar tras los resultados de las elecciones europeas

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha anunciado en una comparecencia telemática que deja su cargo como coordinadora general de Sumar tras el varapalo que ha sufrido su formación en las elecciones europeas de este domingo.

Durante la declaración que ha realizado vía streaming, la cual ha prolongado durante más de tres horas, ha formalizado su dimisión tras ser elegida en marzo de 2024. La líder de Sumar ha explicado que lleva "meses que no estaba haciendo el trabajo que le pedían los ciudadanos".

Además, la vicepresidenta segunda ha sido clara y tajante sobre los resultados del 9J, afirmando que "la ciudadanía no se equivoca, cunado, vota y tampoco se equivoca si decide no ir a votar".

Es mi responsabilidad y me hago cargo

La ministra de Trabajo ha argumentado que las elecciones europeas han servido de "espejo" y ha admitido que es "siempre nuestra responsabilidad". "En este caso, y sin duda ninguna, es mi responsabilidad. La ciudadanía ha hablado y yo voy a hacerme cargo", ha añadido.

Asimismo, ha señalado que es necesario que el espacio abra un debate colectivo en el seno de Sumar, así como en sus organizaciones aliadas, y con su renuncia "abre ese camino". "En estos meses siento que no he hecho las cosas que debía hacer y las cosas que mejor sé hacer. La ciudadanía, sin duda, lo ha percibido", ha enfatizo la vicepresidenta segunda.

En Europa, la internacional del odio ha dado un paso adelante

Yolanda Díaz también ha puesto el foco en el crecimiento de la ultraderecha en estas últimas elecciones, consiguiendo la victoria en países fundadores de la Unión Europea como Francia e Italia. La vicepresidenta del Gobierno ha afirmado que "no se puede mirar hacia otro lado y no podemos fingir que esas corrientes no existen". "Estamos en una situación de enorme gravedad, no solo en Europa, también en Estados Unidos e Israel. Nos encontramos ante un desafío mundial ante el que no vale salir a empatar ni a la defensiva".

Fuerte crisis en la coalición de izquierdas

El nefasto balance en los comicios del 9J ha abierto una fuerte crisis en la coalición de izquierdas, con voces críticas en Más Madrid como el dirigente Eduardo Fernández Rubiño que demandaba asumir responsabilidades en la cúpula de Sumar.

Hoy, el líder de IU ha manifestado que tras el decepcionante resultado de Sumar, que les deja fuera del Parlamento Europeo por primera vez en su historia, ha proclamado que "todo proyecto sin organización es efímero".