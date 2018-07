Domènech llama a ERC y PSC a "salir de donde están" para formar gobierno

En una conferencia Domènech ha dicho que este eventual nuevo tripartito sería "un gobierno transversal que reúna las diferentes sensibilidades, que produzca la reconciliación" y que, en la tradición del catalanismo, tenga "vocación de transformación, de autogobierno".

En su intervención, Domènech se ha dirigido a ERC y PSC para "construir el futuro" y les ha pedido que salgan de donde están, a ERC de "una unilateralidad profundamente injusta porque deja fuera a una parte del país", y a los socialistas de su apoyo al 155, que el propio Consell de Garanties Estatutaries considera que no se podía aplicar para destituir al Govern".

El número 1 de la lista de los comunes es consciente de que conseguir ese gobierno a tres será "muy difícil, pero ahora mismo es la única alternativa real, y lo sabe mucha gente de esos partidos, y sus electores".

Considera Domènech que "sólo CatECP puede hacer posible este Govern, porque somos los únicos que estamos apostando por esa alternativa".

En su análisis, el candidato ve, traspasado el ecuador de esta "extraña campaña", "una situación de vulnerabilidad" y ha explicado la situación que viven, por ejemplo, los payeses del Penedès ante "la ausencia de Generalitat y de falta de aliados que defiendan sus intereses, la ausencia de interlocutores ante el Estado, y en un momento en que se está aprovechando el 155 para mover intereses diversos".

Dirigiéndose a Junts per Catalunya, Domènech, que ha expresado su apoyo a una solución para la gente que está en la prisión, ha asegurado que "la reedición de lo vivido no es una solución a nada" y ha indicado que en Cataluña se ha acusado de traidor con mucha facilidad al otro, sin darte cuenta de que al final acabas siendo tú llamado traidor".

Ha recordado que CatECP son los únicos que han presentado un recurso de inconstitucionalidad contra la aplicación del 155 en Cataluña.

Domènech ve "falsa" la otra alternativa, "un gobierno que lleva a Ciudadanos al Govern en una coalición Frankenstein con PP y PSC", "primero porque no suma, y además porque resta en términos laborales, de políticas sociales y que busca la confrontación, y no tienen ningún elemento en común".

Ha añadido que se pueden ver en este bloque "soluciones mágicas del doctor Bacterio, como cuando Iceta plantea que él podría presidir ese gobierno". Ha insistido Domènech en que en ningún caso facilitará que Ciudadanos gobierne la Generalitat. "No pensamos abstenernos ante el horror", ha dicho.

El candidato e historiador tiene asumido que deberá aguantar la presión tras el 21D: "Somos especialistas en aguantar estas campañas, y más que de presión, prefiero hablar de si somos decisivos para transformar este país, y eso es positivo".

Preguntado por un pronóstico para su partido, Domènech ha dicho que piensa en una horquilla de entre 15 y 25 diputados, en contraste con lo que dicen hasta ahora los sondeos, que no le dan más de 10 escaños. "No me puedo cree las encuestas, no porque no crea en la pericia técnica de las empresas, sino porque cuando me presenté por primera vez a unas elecciones me daban 2-3 diputados y sextos y al final tuvimos 12 y fuimos los primeros".