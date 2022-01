Debate Elecciones Castilla y León: Horario, participantes y dónde seguir online y en TV hoy

Los castellanos y leoneses están citados a las urnas el próximo 12 de febrero de 2022 tras romper el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, el acuerdo de gobierno que mantenía con Ciudadanos y firmar el Decreto de disolución de las Cortes y por lo tanto, adelantar las elecciones autonómicas.

¿A qué hora empieza y dónde seguir online y en TV el debate?

Los candidatos a la presidencia de la Junta de Castilla y León contarán con dos debates: el primero será emitido el 31 de enero en RTVE, a las 22:05, y el segundo lo producirá CyLTV el 9 de febrero. El debate se podrá seguir por La1 para Castilla y León y en el Canal 24 Horas, Radio 5, la web de RTVE y RTVE Play para el resto de España.

El debate también se podrá seguir online desde la página web de Onda Cero, donde se actualizará al instante todo lo que pase en el debate electoral.

Participantes del debate

El debate, de hora y media de duración, estará conducido por el periodista Xabier Fortes y en él intervendrán el candidato del PSOE, Luis Tudanca; el del PP y actual presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco; y el candidato de Ciudadanos, Francisco Igea, que no podrá hacerlo junto a los otros candidatos al ser positivo por covid-19.

El candidato de Ciudadanos tendrá que participar desde su domicilio, donde se encuentra aislado desde este viernes.

Tras su finalización, el Canal 24 horas emitirá un programa especial conducido por Igor Gómez hasta las 00.30 horas.

Vox se queda fuera de los debates de Castilla y León

El partido liderado por Santiago Abascal pidió al Tribunal Supremo poder participar en ambos debates, pero el ente judicial ha desestimado la petición y no podrá presentarse a las emisiones del 31 y 9 de febrero. Al no tener grupo parlamentario en las Cortes, vox no cumple el artículo 31 bis de la Ley Electoral y se queda fuera de los debates, según he explicado el Tribunal Supremo.