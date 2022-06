Vox fracasa en su intento de entrar en el Gobierno de Andalucía

La formación encabezada por Macarena Olona, Vox, ha visto incrementados sus resultados en las elecciones autonómicas celebradas en Andalucía este domingo 19 de junio. Respecto a los anteriores comicios celebrados en diciembre de 2018, Vox ha subido en 2 diputados, pasando de 12 a 14 diputados y aglutinando un 13,46% de los votos.

Sin embargo, este no era el resultado deseado por la formación de derechas, ya que esperaban convertirse en un partido decisivo para la formación de Gobierno y entrar así en el Ejecutivo andaluz. De hecho, durante la campaña electoral Vox ya había avisado en reiteradas ocasiones que, aunque solo fuese por un escaño, no facilitarían la investidura de Juanma Moreno si no aceptaban compartir el Ejecutivo con ellos.

Este objetivo no se ha podido cumplir debido a que el popular Juanma Moreno Bonilla ha sobrepasado la mayoría absoluta de 55 escaños, llegando a los 58 diputados y el 43,13% de los votos. Es decir, Vox se queda fuera del Gobierno de Andalucía ya que el PP no va a necesitar de ningún apoyo para poder repetir en el Ejecutivo.

No ha sido el resultado que a mí me habría gustado

Por su parte, la candidata de Vox a las elecciones, Macarena Olona, ha confirmado que no están contentos con los resultados: "Andalucía ha puesto pie en pared y ha dicho "no" al Gobierno de Sánchez. No os voy a engañar, ha dicho "no" al Gobierno de Sánchez y no ha sido el resultado que a mí me habría gustado, que hubiese deseado".

Aún así, Olona ha asegurado que seguirá trabajando por sus votantes y todos los andaluces: "Mi entrega a vosotros va a ser absoluta, en cuerpo y alma y eso es lo que voy a hacer, es a lo que me voy a dedicar cada día y te voy a querer, Andalucía".

Así cambia el Parlamento de Andalucía