El presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP en las elecciones autonómicas, Juanma Moreno, ha hecho historia este domingo al lograr una mayoría absoluta en las elecciones andaluzas, mientras que el PSOE ha obtenido su peor resultado en la comunidad autónoma al lograr 31 escaños, 2 menos que en los comicios de 2018.

El PSOE consigue su peor resultado en Andalucía

El PP ha conseguido 57 escaños y el 42,91% de los votos, doblando su resultado de 2018. Por su parte, el PSOE de Juan Espadas ha obtenido 31 asientos y el 24,33% de los apoyos. Bajaría así de los 33 escaños que es el peor resultado logrado en Andalucía hasta la fecha. Lo obtuvo Susana Díaz en 2018, cuando perdió la Junta de la comunidad que tradicionalmente ha sido un feudo socialista.

Por su parte, Vox, cuya candidata es Macarena Olona, ha logrado 14 diputados y el 13,45% por ciento de los votos, y se convierte así en la tercera fuerza a costa de Ciudadanos, que se hunde y no consigue entrar en el Parlamento andaluz, después de que su candidato, Juan Marín, haya sido vicepresidente de la Junta.

Por Andalucía y Adelante Andalucía, cuarta y quinta fuerza respectivamente

En el bloque de la izquierda, Inmaculada Nieto, la candidata de Por Andalucía, donde concurre Podemos, ha obtenido 5 escaños, el 7,66% de los votos y se convierte en la cuarta fuerza política. Adelante Andalucía de Teresa Rodríguez, que rompió con Podemos e IU, se ha hecho con 2 escaños, y es la quinta fuerza en el Parlamento andaluz con el 4,59% de los votos.

Resultados de los comicios de 2018

El PSOE ganó las elecciones autonómicas de 2018 y obtuvo entonces el 27,95 por ciento de los votos y 33 escaños. En segundo lugar quedó el PP de Juanma Moreno con el 20,75 por ciento de los votos y 26 escaños, seguido de Ciudadanos que consiguió el 18,27 por ciento y 21 escaños y acabó entrando en el Gobierno.

Por su parte, Adelante Andalucía obtuvo el 16,18 por ciento de los votos y 17 escaños. Vox fue entonces la sorpresa de la jornada electoral entrando por primera vez en el Parlamento andaluz con el 10,97 por ciento de los votos y 12 diputados.

¿Cuántas veces ha ganado el PP las elecciones en Andalucía?

Con el triunfo de Juanma Moreno este 19 de junio, el Partido Popular suma dos victorias en unas elecciones autonómicas en Andalucía, comunidad que tradicionalmente ha sido feudo socialista.

La vez anterior fue en el año 2012. En las elecciones regionales celebradas el 25 de marzo de ese año, el Partido Popular se impuso al PSOE de José Antonio Griñán por la mínima; en votos y escaños. Obtuvo entonces el 40,66% de los votos y 50 escaños; mientras que el PSOE obtuvo el 39,52% de votos y 47 escaños. En tercer lugar quedó Izquierda Unida, con el 11,34% de votos y 12 escaños.

PSOE pudo finalmente gobernar gracias a IU con quienes formaron un Gobierno de coalición, con José Antonio Griñán (PSOE) como presidente y Diego Valderas (IU) en la Vicepresidencia. Javier Arenas, candidato del PP, no logró formar Gobierno.

Vox no condicionará el Gobierno en Andalucía

Macareno Olona, candidata de Vox, ha obtenido 14 escaños en las elecciones de este domingo. Aunque mejora su resultado, no consigue su objetivo: ser imprescindible para la gobernabilidad en Andalucía.

Fue en los anteriores comicios andaluces de 2018 cuando Vox obtuvo representación por primera vez con 12 asientos en el Parlamento andaluz. Desde entonces, elección tras elección, la formación de Santiago Abascal ha ido ganando terreno a medida que lo ha perdido Ciudadanos, reconfigurando el voto de la derecha.

La que es tercera fuerza en el Congreso de los Diputados reafirma tras en cada cita electoral su posición como principal competidor del PP y ha superado a Ciudadanos en casi todas las elecciones celebradas desde noviembre de 2019.

Ciudadanos desaparece del Parlamento andaluz

Juan Marín no ha conseguido ningún escaño en las elecciones andaluzas de este domingo. El que ha sido vicepresidente de la Junta en los últimos años ha obtenido el 3,26% de los votos y ha sido desbancado por Vox como tercera fuerza. La formación naranja continúa en caída libre después de su desplome en las últimas elecciones regionales.

Estos han sido sus resultados en las últimas elecciones:

Elecciones generales 2015

Las primeras elecciones generales a las que Ciudadanos se presentó, con Albert Rivera como líder del proyecto. En su primera vez, la formación naranja logró 40 escaños en un éxito sin precedentes.

Elecciones generales de 2016

Un año después, al no prosperar la investidura de Pedro Sánchez, Ciudadanos bajó de 40 a 32 diputados. El partido de Rivera apoyó al PP de Mariano Rajoy, que consiguió la investidura en minoría.

Elecciones Cataluña 2017

Después del 1-O, con Inés Arrimadas al frente en Cataluña, Ciudadanos entró con fuerza en el Parlament, con 36 escaños que le hicieron ganar las elecciones. Pese a la victoria, Arrimadas no logró los apoyos necesarios.

Elecciones generales 2019

2019 englobó elecciones generales, municipales, autonómicas y europeas, con los mejores resultados de Ciudadanos hasta la fecha: Albert Rivera logró 57 diputados en el Congreso, además de los 12 logrados por Francisco Igea que le valieron para ser parte del gobierno en Castilla y León.

Elecciones Cataluña 2021

Primer varapalo para Ciudadanos, que perdió 30 de los 36 escaños que había obtenido en 2017, con solo un 5% de los votos y ya sin Inés Arrimadas -Carlos Carrizosa era el candidato-.

Elecciones Madrid 2021

Los últimos comicios hasta el momento, que acentuaron la crisis de Ciudadanos. La cara visible fue Edmundo Bal, que se vio obligado a ver cómo su partido perdía toda representación en el Parlamento madrileño: no consiguió los votos necesarios para lograr ni tan siquiera 1 escaño.

Elecciones Castilla y León 2022

En las últimas elecciones en Castilla y León se celebraron en febrero de este año y Francisco Igea consiguió retener su escaño, el único obtenido por Ciudadanos.

En esa ocasión se volvió a confirmar el desplome que de la formación liderada por Inés Arrimadas arrastra desde la debacle electoral de noviembre de 2019, cuando el partido pasó de 52 diputados a 10 en el Congreso.